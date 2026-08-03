Milei volvió a hablar de su intención de ser reelecto y reconoció que ya tiene definido a su candidato a vice

“Prefiero reservarme el nombre por el momento”, expresó el Presidente en un reportaje con el diario Río Negro.

Anticipó que las desregulaciones y la baja de impuestos serán los ejes de un eventual segundo mandato si resulta electo.

En momentos en que el Gobierno blanqueó el “operativo reelección” de Javier Milei, el mandatario confirmó que ya tiene “definido” a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales de 2027, aunque optó por no revelar quién será el elegido.

Esta novedad se produce, además, en una etapa que muestra un recrudecimiento en el vínculo entre el Ejecutivo y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quién la semana pasada deslizó su preocupación por la salud mental del mandatario. Desde hace tiempo en Casa Rosada sostienen que no hay lugar para un candidato a vice que no goce de la absoluta confianza tanto del libertario como de su hermana Karina Milei y por eso han resurgidos las especulaciones en torno al tema.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene pero prefiero reservarme el nombre por el momento“, expresó Milei en un reportaje con el diario Río Negro. Los nombres de Martín Menem o Sandra Pettovello, que se encargó de desmentilo a través de su cuenta de X, comenzaron a circular desde hace días para ese cargo.

La cuestión electoral, como se preveía, se metió de lleno en la agenda del oficialismo tras el Mundial y el escándalo en torno a Manuel Adorni, que lo tuvo encorsetado durante el segundo trimestre del año. En el área política del gobierno trabajan para destrabar el proyecto de reforma política en el Congreso, con la suspensión de las PASO como enmienda basal, con los gobernadores dialoguistas.

Pero la cuestión del compañero -o compañera- de fórmula del actual mandatario resulta vital. Incluso el economista no descartó que la jefa de LLA sea candidata “No lo sé. Es una decisión personal” de ella, sugirió en una entrevista con CNN aunque aclaró que, como la prueba su experiencia, todo es imprevisible.

Sobre la intentona oficial para suspender nuevamente las primarias en 2027, el jefe de Estado consideró que “no cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.

Como sea, el Presidente también se abocó en el citado reportaje a las reformas que promueve su administración: adelantó que el programa de Gobierno para un eventual segundo mandato estaría enfocado en “la desregulación y la baja de impuestos”. Las promesas al campo de una eliminación de las retenciones, son uno de los supuestos cambios en estudio.

Pero también Milei volvió a remarcar la importancia de las provincias sureñas para el desarrollo de la inteligencia artificial, un rubro que espera logre desarrollarse en breve en el país. “La Patagonia tiene una ventaja comparativa única para la IA: tierras a baja temperatura y energía abundante, ideal para levantar centros de datos de primer nivel. Lo que sucede con esto es que son industrias muy vanguardistas no sólo para el país, sino para el mundo entero, y por eso debemos saber movernos para ser atractivos. Por esto mismo presentamos el Súper RIGI que buscará darle incluso mejores condiciones de competitividad que el RIGI a inversiones en sectores que aún no existen, o están subdesarrollados en nuestro país, por montos superiores a los 1000 millones de dólares”, detalló.

Fuente Clarin