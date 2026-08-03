Löffler se lanzó en Río Grande: “Voy a trabajar para que en Tierra del Fuego no gobierne un libertario”

El legislador del Movimiento Popular Fueguino confirmó que buscará la Intendencia en 2027 y anticipó que trabajará por la conformación de un frente provincial. Cuestionó las políticas nacionales y aseguró que Tierra del Fuego perdió empleo, industria, consumo y poder adquisitivo.

El legislador provincial Damián “Loly” Löffler confirmó que competirá por la Intendencia de Río Grande en las elecciones de 2027 y que trabajará por la construcción de un frente político provincial.

“No es la primera vez que lo manifiesto. De hecho, lo había planteado al finalizar la campaña de 2023. Creo que es un proceso natural el mío”, afirmó en Radio Provincia. Sostuvo además que cuenta con experiencia política y conocimiento de la ciudad.

Löffler vinculó su decisión con el deterioro de la situación económica y social. “La gente la está pasando muy mal” y necesita “un norte, saber hacia dónde vamos, quiénes son los posibles candidatos y qué le va a proponer cada uno”, expresó.

En ese marco, responsabilizó al Gobierno nacional por la crisis que atraviesa la provincia. “Las políticas nacionales de este Gobierno han llevado a la peor situación que ha atravesado Tierra del Fuego. Perdimos empleo, perdimos industria, consumo y poder adquisitivo”, afirmó.

Para describir el impacto de esa situación en la vida cotidiana, relató un cambio que observa después de tres décadas de actividad política. “Hace 30 años que soy dirigente. Siempre recibí mensajes pidiendo apoyo, sobre todo desde el sector del deporte. Hoy, esos mismos que me pedían una mano con alguna camiseta, algún viaje o algún trofeo, me piden cuatro mil pesos para comprar un paquete de salchichas”, señaló.

El legislador también advirtió que la situación podría profundizarse particularmente en Río Grande. “En Ushuaia tengo la sensación de que, con un tipo de cambio distinto, el turismo acomoda y ayuda, pero en Río Grande la cosa va a estar muy difícil”, sostuvo.

Consultado por las críticas que genera un lanzamiento electoral anticipado, respondió que forman parte de la dinámica política. “Es parte del juego”, afirmó, y definió a las redes sociales como “redes cloacales”.

“Soy dirigente político hace años, siempre puse la cara y todo el mundo sabe dónde vivo. Pueden circular mil cosas, pero no tengo una denuncia penal”, agregó.

Löffler sostuvo que su oposición al espacio libertario responde al impacto de las decisiones nacionales sobre la provincia. “A este Gobierno nacional no le importa Tierra del Fuego y ya lo ha demostrado”, aseguró.

“Yo voy a trabajar por Río Grande y por un frente provincial en donde garanticemos que no esté un libertario. Ojalá todos los dirigentes demostremos que trabajamos pensando en defender a nuestra provincia y lo logremos”, concluyó.

Fuente Tiempo Fueguino