Educación Notas Secundarias Provinciales

Tras ratificar el paro, SUTEF fue convocado por Melella a una reunión en Casa de Gobierno

Ago 2, 2026

Luego de ratificar el paro por tiempo indeterminado y el no inicio del ciclo lectivo, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) fue convocado por el gobernador Gustavo Melella a una reunión que se desarrollará este lunes 3 de agosto, a las 15 horas, en Casa de Gobierno.

El encuentro tendrá lugar en medio del conflicto que mantiene el sector docente con el Ejecutivo provincial y que derivó en la ratificación de medidas de fuerza por tiempo indeterminado, incluyendo el no inicio de clases.

Según anticiparon desde el gremio, uno de los principales planteos que llevarán a la mesa de negociación será el salarial. SUTEF solicitará una nueva recomposición de los haberes docentes, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia un salario mínimo, vital y móvil de 3 millones de pesos.

La convocatoria del Gobierno provincial se produce luego de que el sindicato definiera profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas a sus reclamos.

La reunión de este lunes será, de esta manera, el primer encuentro formal entre las partes en el marco de esta nueva etapa del conflicto, con la expectativa puesta en conocer si existe margen para avanzar en una propuesta que permita destrabar la situación y garantizar el normal inicio de las clases.

Fuente Actualidad tdf

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