El estremecedor último mensaje de Nirmal Purja antes de su muerte: “No te pido más que permitirme ir y regresar con seguridad”

El famoso alpinista murió cuando escalaba Broad Peak, en Pakistán; una avalancha lo sorprendió cuando intentaba hacer cima en la montaña de 8000 metros

La comunidad internacional de alpinismo no sale de su asombro. Nirmal Purja, reconocido por sus travesías a la montaña y cuya vida inspiró un documental de Netflix, murió en Pakistán cuando intentaba hacer cumbre en Broad Peak. Según se informó, una avalancha sorprendió a su expedición y, pese a los trabajos de búsqueda y rescate, su destino ya estaba marcado: había muerto en la montaña, lugar que erigió como su verdadero hogar en más de veinte años de viajes. Ahora, su último mensaje antes de emprender esa escalada toma otro sentido…

Fue este sábado 1° de agosto cuando se confirmó que “Nims”, quien ganó gran popularidad por su documental de Netflix, Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (14 Peaks: Nothing Is Impossible), fue hallado sin vida.

En las últimas horas, en las redes sociales comenzó a circular el último posteo que hizo en X, donde contaba por qué había elegido subir esta montaña y donde pedía, además, poder escalar y regresar sano y salvo porque, según decía: “Nunca doy por sentada ninguna montaña”.

El posteo de Nirmal Purja antes de su muerte: “Sin oxígeno”

“Este nunca fue el plan. Al principio, el objetivo era escalar únicamente el G2. Pero justo antes de partir a Pakistán hice las cuentas de mis cumbres sobre los 8.000 metros. Ahí me di cuenta de algo: si aprovecho de subir el Broad Peak mientras estoy aquí, solo me quedará una montaña: el Cho Oyu. Entonces me convertiré en la primera persona en la historia en escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros dos veces, sin oxígeno suplementario”.

Así comenzó su último mensaje el alpinista, famoso por ser un aventurero que no le temía a las montañas que superaran los 8000 metros, un desafío para pocos y experimentados deportistas extremos del mundo.

“Esto no estaba planificado. El proyecto Hattrick era el foco porque representaba una misión más grande. Pero las oportunidades no gritan; les susurran a quienes ya están trabajando en silencio”, dijo sobre la misión que se abría ante él.

Además, contó: “Hay un secreto que me ha acompañado en cada expedición: nunca competí contra nadie más. Mi única batalla fue contra el hombre que fui ayer. Cada día buscaba superar mis propios límites. Porque en el momento en que empiezas a mirar de lado —lo que otros hacen, dicen o logran— te desvías de tu propia brújula. Tu rumbo es solo tuyo. Protégelo con determinación”.

Sobre los cuestionamientos, y sobre por qué decidió encarar esta aventura, señaló: “Me criticaron cuando escalé las 14 montañas de 8000 metros sin oxígeno durante el Proyecto Possible. Si no has visto lo que significó, mira Los 14 ochomiles en Netflix. Esa película muestra la realidad sin filtros. Estuve allí realizando múltiples rescates de montañistas que otras expediciones habían dejado atrás, reuniendo yo mismo los fondos, liderando desde el frente, equipando nuestras propias rutas, resolviendo el problema del permiso para el Shishapangma con China, acompañando a mi madre durante su operación en el hospital y mucho más. ¿Y ahora? Ahora voy por la segunda vuelta sin oxígeno; la tercera en total. El ruido nunca se detuvo. Yo simplemente dejé de escucharlo. Para quienes todavía dudan: ya escalé las cinco montañas de más de 8.000 metros de Pakistán en apenas 26 días. Liderando. Guiando. Sin oxígeno. Rompiendo los récords de quienes rompieron los míos usando oxígeno suplementario. Las pruebas están ahí“.

Sin embargo, el pasaje más dramático de su texto se lee cuando le habla a la montaña y le pide que lo cuide. “Broad Peak, no te pido nada más que permitirme subir y regresar con seguridad. Nunca doy ninguna montaña por sentada. Ni una sola. Desde el momento en que doy el primer paso fuera del campamento base, entrego el 100 %. Siempre ha sido así. Siempre lo será”, apuntó.

“Esta ascensión está dedicada a todos los que me trajeron hasta aquí. A quienes me apoyaron. A quienes me criticaron. A todos. Porque sin ambos lados no existe el fuego. Así que, sinceramente, gracias. Mi propósito nunca ha sido sobre mí. Es sobre lo que represento. Se trata de demostrarte que tus propias montañas —sean cuales sean— también pueden ser conquistadas”, concluyó.

Fuente La Nacion