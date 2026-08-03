Femicidio en Mar del Plata: los estremecedores detalles del hallazgo del cuerpo y las lesiones que comprometen a los detenidos

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La investigación, a cargo del fiscal Carlos Russo, sigue incorporando nuevas pruebas. A las 16, declarará el chofer de la aplicación que trasladó a la joven antes del crimen

La investigación por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 24 años hallada asesinada en la zona sur de Mar del Plata tras haber salido de su casa para asistir a una supuesta entrevista laboral, sumó en las últimas horas nuevos detalles sobre la escena del crimen y algunos detalles que comprometen a los dos detenidos, que se desempeñaban como serenos en el terreno donde fue hallado el cuerpo.

Fuentes policiales consultadas por este medio indicaron que el cuerpo de la víctima fue encontrado detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio, desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables.

A pocos metros del cadáver, en la playa, los peritos localizaron un tambor metálico de 200 litros con restos de una incineración. Policía Científica realizó pericias para determinar qué elementos fueron quemados y establecer si guardan relación con el crimen.

De acuerdo con lo señalado por las mismas fuentes, los dos detenidos fueron sometidos a revisación médica por disposición del fiscal Russo y presentaban lesiones compatibles con un intento de defensa de la víctima. Sus prendas quedaron secuestradas para la realización de pericias.

Los sospechosos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñaban como serenos del predio. Según la reconstrucción policial, ambos fueron encontrados ocultos entre árboles luego de intentar escapar al advertir la llegada de los efectivos.

Mientras continúan las pericias sobre la escena del crimen, la autopsia será una de las medidas centrales para establecer la mecánica del ataque y el tiempo transcurrido entre la desaparición de la joven y su asesinato.