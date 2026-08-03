Santino Rossi ganó en su debut en la máxima categoría del Rally Cordobés

El joven piloto riograndense se impuso en el Rally Metropolitano, disputado en Monte Cristo, y consiguió su primera victoria en la clasificación general del campeonato cordobés.

Santino Rossi tuvo un debut soñado en la clase mayor del Rally Cordobés. Junto a Matías Baucero y a bordo de un Citroën C3 del GP Motorsport, el fueguino se quedó con la clasificación general y también con el triunfo en la categoría RC2 del Rally Metropolitano, correspondiente a la quinta fecha de la temporada 2026.

La competencia se desarrolló durante el fin de semana en caminos de Monte Cristo, Piquillín y Malvinas Argentinas, en Córdoba. Rossi, de 18 años, llegó como debutante a la principal categoría y coronó su estreno con una victoria absoluta frente a algunos de los principales protagonistas del certamen.

“Debutar en la mayor, en un rally completamente nuevo y ganando. No puedo creerlo”, expresó el piloto tras la competencia, y agradeció al equipo, a su navegante y a su familia por el acompañamiento.

El resultado marca un nuevo paso en el crecimiento deportivo del riograndense, que trasladó su buen presente al Rally Cordobés y celebró uno de los triunfos más importantes de su joven trayectoria.

Fuente Tiempo Fueguino