General Provinciales Río Grande

Santino Rossi ganó en su debut en la máxima categoría del Rally Cordobés

Ago 2, 2026

El joven piloto riograndense se impuso en el Rally Metropolitano, disputado en Monte Cristo, y consiguió su primera victoria en la clasificación general del campeonato cordobés.

Santino Rossi tuvo un debut soñado en la clase mayor del Rally Cordobés. Junto a Matías Baucero y a bordo de un Citroën C3 del GP Motorsport, el fueguino se quedó con la clasificación general y también con el triunfo en la categoría RC2 del Rally Metropolitano, correspondiente a la quinta fecha de la temporada 2026.

La competencia se desarrolló durante el fin de semana en caminos de Monte Cristo, Piquillín y Malvinas Argentinas, en Córdoba. Rossi, de 18 años, llegó como debutante a la principal categoría y coronó su estreno con una victoria absoluta frente a algunos de los principales protagonistas del certamen.

“Debutar en la mayor, en un rally completamente nuevo y ganando. No puedo creerlo”, expresó el piloto tras la competencia, y agradeció al equipo, a su navegante y a su familia por el acompañamiento.

El resultado marca un nuevo paso en el crecimiento deportivo del riograndense, que trasladó su buen presente al Rally Cordobés y celebró uno de los triunfos más importantes de su joven trayectoria.

Fuente Tiempo Fueguino

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