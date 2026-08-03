Se abren las inscripciones para la segunda cohorte del programa “Titularte 2026”

El Ministerio de Educación de la Provincia anunció la apertura de inscripciones para la Segunda Cohorte del Programa Provincial “Titularte 2026”, una política pública orientada a garantizar la terminalidad educativa del nivel secundario en personas adultas.

“Titularte” surge con el propósito de acompañar a jóvenes y adultos que concluyeron la cursada del secundario hasta el año 2024, pero que aún cuentan con asignaturas pendientes de acreditación.

A través de un trayecto de tutorías por materia en modalidad híbrida y con una duración de dos meses, los participantes contarán con el soporte pedagógico necesario para preparar sus exámenes, completar la escolaridad obligatoria y obtener la titulación correspondiente.

El plazo para realizar el trámite estará abierto desde el lunes 3 de agosto hasta el viernes 28 de agosto inclusive, a través del siguiente formulario: https://forms.gle/18xGmftpwaMCYbPy9.

Para completar el formulario, los aspirantes deberán adjuntar la siguiente documentación digitalizada:

Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Copia del Libro Matriz de Nivel Secundario, Certificado Analítico o Certificado de Finalización de Estudios Secundarios donde consten las materias adeudadas.

Para resolver dudas o solicitar asesoramiento durante el proceso, se encuentran habilitados los siguientes correos electrónicos institucionales según la localidad:

Río Grande: titularte.riogrande@tdf.edu.ar

Ushuaia y Tolhuin: titularte.ushuaia@tdf.edu.ar

Fuente Sur 54