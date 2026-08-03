Más familias recurren al crédito para gastos esenciales

El economista Juan Pablo Deluca advirtió sobre el récord de morosidad, el creciente uso del financiamiento para cubrir consumos básicos, el fuerte endeudamiento entre jóvenes y el elevado nivel de deuda promedio en Tierra del Fuego.

El aumento de la morosidad y el cambio en el destino del crédito reflejan un escenario de creciente fragilidad económica entre las familias argentinas. Para el economista riograndense Juan Pablo Deluca, los préstamos dejaron de destinarse principalmente a la compra de bienes durables y hoy se utilizan para afrontar gastos cotidianos, una situación que termina agravándose por la acumulación de intereses.

En declaraciones a radio Fueguina, sostuvo que «el crédito dejó de usarse para pagar electrodomésticos y pasó a financiar comida o servicios. Es el gran problema que estamos teniendo».

Además, afirmó que «estamos teniendo récord histórico de morosidad, personas que no logran pagar lo que deben», y explicó que, una vez producido el incumplimiento, «te empiezan a cobrar intereses punitorios», por lo que «se arma una bola de nieve» hasta llegar a morosidad irrecuperable.

Deluca indicó que una de cada diez personas no pudo cumplir con el pago de créditos obtenidos en bancos o plataformas y advirtió que refinanciar saldos de tarjetas incrementa el problema. «Hoy los bancos están cobrando un financiamiento del 60% de tasa anual», señaló.

Respecto de las billeteras virtuales, sostuvo que concentran un alto nivel de incumplimiento entre los jóvenes: «Llegan ahí sobre todo los jóvenes. Hoy 1 de cada 10 familias de Argentina son morosas. Los jóvenes que usan las plataformas, son la mitad, 5 de cada 10». En ese sentido, precisó que «5 de cada 10 chicos de 18 a 30 años que usan plataformas financieras que pidieron, por ejemplo, un crédito en Mercado Pago, no lo lograron pagar en tiempo y forma».

El economista también remarcó las consecuencias sociales del sobreendeudamiento. «Causa vergüenza ante la deuda» y muchas veces «se esconde la deuda doméstica». Además, explicó que la pérdida de ingresos y empleo hace que «la cuota 12 se junta con otras cuotas que voy sacando y voy arrastrando y pega muy fuerte». Por ello recomendó evitar las cuotas.

Finalmente, Juan Pablo Deluca sostuvo que «como están planteadas las condiciones hoy, no hay salida». Sobre Tierra del Fuego, destacó que la deuda media es de $1.126.000 por deudor, la más alta de la Patagonia.

Fuente Tienpo Fueguino