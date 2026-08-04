Condenan a 6 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra su expareja

El Tribunal de Juicio de Río Grande encontró culpable a Gustavo Daniel Aranda por un hecho de abuso sexual con acceso carnal y lo absolvió por otra de las acusaciones. Tras el veredicto fue detenido y trasladado a la Unidad de Detención Nº 1.

RÍO GRANDE. – El Tribunal de Juicio en esta ciudad, hoy condenó a Gustavo Daniel Aranda a la pena de 6 años de prisión al hallarlo responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en perjuicio de quien era su expareja.

En la misma resolución, el Tribunal dispuso la absolución del imputado respecto de uno de los hechos por los que había llegado a juicio.

Conocido el veredicto, Aranda fue detenido de manera inmediata en la sala de audiencias y trasladado a la Unidad de Detención Nº1, donde permanecerá alojado para comenzar a cumplir la condena.

Tras la audiencia, el fiscal Ariel Pinno manifestó su disconformidad con la decisión del Tribunal, al considerar que durante el debate quedaron acreditados los dos hechos incluidos en la acusación.

«No estamos conformes con la sentencia porque el pedido de pena fue en relación a dos hechos que entendemos que están probados. Vamos a casar la sentencia para que sea revisada por el Tribunal Superior de Justicia. En los alegatos asentamos un precedente sobre una situación similar», expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, la Fiscalía anticipó que interpondrá un recurso de casación para que el Tribunal Superior de Justicia revise el fallo, al entender que la absolución dictada respecto de uno de los hechos no se ajusta a la prueba producida durante el juicio oral.

Fuente El Sureño