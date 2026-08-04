La docencia ratificó el paro tiempo indeterminado y este martes vuelven a reunirse

Luego de la reunión que mantuvieron con el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Educación Pablo López Silva, el secretario General del SUTEF, Horacio Catena, encabezó una conferencia de prensa en la puerta de Casa de Gobierno donde ratificó que continuará el paro por tiempo indeterminado.

Asimismo, confirmó que este martes mantendrán una nueva reunión con el gobernador Melella, los ministros de Economía y Educación, y con el presidente del Banco Tierra del Fuego.



“Mañana a las 14:00 empieza un trabajo con el Ministro de Economía, Alejandro Barrozo, el ministro de Educación, el presidente del BTF y el gobernador de la provincia, para empezar a salir de esta situación y para poder buscar una propuesta salarial para la docencia. Nos parece importante destacarlo y decirlo: esto es una conquista del paro del día de hoy. Hoy hay que salir a hablar con nuestros compañeros y compañeras porque hay que fortalecer el paro y la movilización de mañana; hay que fortalecer el acampe y hay que mantenerse firmes porque otra cosa que les hemos dicho es que no volvemos a las aulas si no se resuelve el problema del salario docente, la proyección en inversión en educación, y que obviamente no vamos a aceptar ningún castigo salarial para la docencia, es decir, ningún descuento sobre nuestros haberes porque esto también fue parte de lo que nos llevó a tomar esta determinación”, advirtió.

Catena sostuvo que “hay que construir un salario mínimo vital y móvil que sea de $3 millones de pesos para la compañera que tiene turno simple y si pretendemos que otros sectores nos respeten, que el gobierno nos respete, que la legislatura nos respete, primero nos tenemos que hacer respetar nosotros y nos hacemos respetar cuando estamos en la calle y decimos basta”.

Finalmente, informó que este martes a las 10:30 “se concentran en toda la provincia en el Ministerio de Educación; a la 17:30 de la tarde habrá información de la mesa que llevaremos adelante. Aquel compañero que no se sumó al paro, tiene que sumarse mañana, y aquel compañero que está dudando, tiene que mantenerse en el paro y tiene que protagonizar cada una de las discusiones”.

Fuente Informaciones tdf