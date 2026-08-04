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Demoraron a Facundo Moyano en Belgrano por presunta agresión a su novia

Ago 4, 2026

Facundo Moyano, hijo del sindicalista, se encuentra demorado tras un amplio operativo policial y del SAME en el barrio porteño de Belgrano por presunta agresión a su novia. 

De acuerdo al parte policial, personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad acudió pasadas las 05.00hs hasta la avenida Del Libertador al 5414 por una persona sufriendo un ataque y una mujer desnuda que corría en la vía pública.

Los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien manifestó que la pareja salió del inmueble, por lo que personal policial logró interceptarlos en el cruce de las calles Virrey Vertiz y Sucre. Según las primeras versiones, ambos se encontrarían bajo los efectos de estupefacientes. 

Acerca de la mujer, se indicó que se trata de Candela Arizaga, de 23 años, quien en primera instancia acusó a Moyano de haberla agredido, por lo que fue trasladada por el SAME al Hospital Pirovano.

De acuerdo a la comunicado, Arizaga está declarando y no estaría denunciando un hecho de violencia, sino que habría sufrido un brote producto del consumo de las drogas.

Acerca del dirigente político, fue trasladado a la comisaría 13A en calidad de demorado.

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