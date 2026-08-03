General Nota Principal Policiales Río Grande

Trágico incendio en Río Grande: una mujer murió y una adolescente sufrió quemaduras

Ago 2, 2026

Una mujer falleció y una adolescente de 17 años resultó con quemaduras como consecuencia de un incendio registrado este viernes en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Rivarola al 1300.

Personal policial de la comisaría Primera acudió al lugar tras ser alertado sobre el siniestro, mientras que efectivos de Bomberos trabajaron intensamente para sofocar el fuego y controlar la situación.

Una vez extinguidas las llamas, se confirmó el fallecimiento de una mujer mayor de edad en el interior del inmueble.

Asimismo, una menor de 17 años sufrió quemaduras y fue asistida en el lugar antes de ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.

Por disposición del Juzgado de Instrucción de turno, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre la identidad de la víctima fatal ni sobre el estado de salud de la adolescente lesionada.

Fuente Actualidad tdf

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