Para bajar el gasto público, el Gobierno recortó más de 40.000 puestos de trabajo en el Estado en trece meses

Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Milei insistió en la idea de “seguir pasando la motosierra profunda” como uno de los ejes de su plan económico para 2025. Qué pasó con los empleos en las distintas áreas de la administración nacional y las empresas públicas.

Pasado más de un año desde que Javier Milei asumió la Presidencia, la promesa de achicar el gasto público se mantiene y los recortes en las distintas áreas del Estado siguen. Un ejemplo para corroborarlo es observar la evolución de los empleos en la administración pública que sufrieron una reducción de más de 40.000 puestos.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el INDEC, la dotación de personal de la administración pública pasó de 341.473 personas en diciembrede 2023 a 299.576 en enero de este año. Es decir, que en trece meses hubo unareducción del 12,27% del total de la planta o 41.897 puestos de trabajo.

La caída en la cantidad de los puestos de trabajo en el Estado se registraron en todas las dependencias públicas, así como en las distintas modalidades de contratación. Sin embargo, si se observa en detalle, aparecen algunos datos más precisos: en primer lugar, dentro de la llamada administración pública nacional -que incluye todos los ministerios y los organismos descentralizados- se eliminaron 26.982 puestos laborales en los primeros trece meses de la gestión.

El Presidente Javier Milei en la Casa Rosada en la previa a la apertura de sesiones del Congreso. (Foto: REUTERS/Irina Dambrauskas)

En tanto, la dotación de personal de las empresas y sociedades que funcionan bajo la órbita del Estado tuvo un recorte de 14.915 puestos de trabajo: pasaron de 110.168 personas en diciembre de 2023 a 95.253 trabajadores en enero de 2025.

Pero además, si se monitorean los números según las distintas categorías de contratación, entre diciembre de 2023 y enero de este año se registraron 11.651 trabajadores menos que se encontraban con contrato, mientras 28.444 personas que estaban bajo convenios colectivos de trabajo dejaron de pertenecer a la nómina estatal y también se desvincularon a otras 1802 que estaban fuera de convenio.

El achique de la nómina estatal es uno de los aspectos más importantes del ajuste del Estado que puso en marcha el Ejecutivo. Incluso, luego de los primeros meses de gestión, el Gobierno reforzó la idea de ir hacia una nueva instancia del plan, ahora llamado “motosierra profunda”, que incluye revisar, eliminar o fusionar organismos públicos así como también avanzar en la privatización de las empresas estatales.

Sin ir más lejos, el pasado sábado por la noche, el Presidente habló al respecto durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso cuando hizo mención a los lineamientos que marcarán el pulso de su programa económico para 2025.

“Es necesario seguir pasando la motosierra profunda por el Estado para remover capas geológicas de gasto injustificado y achicar el Estado en serio. La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo”, expuso Milei.

“Hay que revisar área por área del Estado y ninguna es más importante que privatizar las empresas públicas porque aunque hoy sean superavitarias por primera vez después de quince años, no dejan de ser una carga para el sector privado”, insistió el jefe de Estado en cadena nacional.