El Gobierno anunció la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud

Será a través de un decreto; el argumento oficial es que tiene un costo aproximado de US$ 10 millones al año, además del rechazo que Milei tiene con el organismo por el manejo de la pandemia del Covid-19

El Gobierno anunció hoy la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. La decisión se concretará a través de un decreto que firmará el presidente Javier Milei, según confirmaron a LA NACION altas fuentes de la Casa Rosada. Donald Trump tomó la misma decisión al asumir recientemente la presidencia de la Estados Unidos.

La salida del organismo internacional es la primera que toma la administración libertaria, que tiene previsto seguir en los próximos días con su retirada de otros espacios, según detallaron las mismas fuentes.

“Se está haciendo una evaluación estratégica de cada una de las posibles salidas”, dijeron las fuentes consultadas. Entre ellas podría estar la retirada del Acuerdo de París, en rechazo a la narrativa global sobre el cambio climático.

El análisis de estos próximos pasos está en manos de los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, según detallaron muy cerca de Milei.

La Oficina del Presidente emitió un comunicado, en el que expuso su decisión: “Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque son el resultado de la influencia política, no basadas en la ciencia. Además, ha confirmado su inflexibilidad para cambiar su enfoque y, lejos de admitir errores, elige continuar asumiendo competencias que no le corresponden y limitando la soberanía de los países”.

El comunicado apuntó directo a la cuarentena de covid-19, en 2020, acusándola de promover “cuarentenas eternas sin sustento cuando le tocó combatir la pandemia de covid-19”. Tras lo que consignó que las cuarentenas “provocaron una de las mayores catástrofes económicas de la historia de la humanidad y acorde al estatuto de Roma de 1998, el modelo de la cuarentena podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”.

La decisión del presidente de salir de la OMS se da en línea con lo que anunció su par estadounidense, Donald Trump, con quien volverá a verse en las próximas semanas, en el marco de la nueva cumbre conservadora de la CPAC. Además, va en línea con un antigua postura de Milei que, como cuentan en su círculo más cercano, él mismo plasmó en su libro Pandemonics, publicado en septiembre de 2020, en plena crisis por la pandemia de Covid-19.

Allí, Milei precisamente calificó al aislamiento preventivo como un “delito de lesa humanidad” que atentó contra la libertad de las personas. También apuntó con dureza al organismo, con citas de Ricardo Rojas, el hombre que declinó de ser el nuevo Procurador del Tesoro, pero cuyo nombre se encamina a ser un potencial candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si se cae alguno de los dos pliegos presentados por el Gobierno.