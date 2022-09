Rubinos: «175 alojamientos temporarios en Ushuaia no están habilitados»

«Hace más de un año, Booking -por ejemplo- tenía entre 150 a 180 alojamientos temporarios. Hoy Booking, para diciembre, tiene 485 alojamientos en Ushuaia, de los cuales solo 310 están habilitados por la Municipalidad e inscriptos como tal», expuso Rubinos en declaraciones a FM Masters.

«175 alojamientos por lo menos no tienen ningún tipo de habilitación, no pagan servicios, etc. Departamentos, si uno mira el registro municipal hay 200 habilitados y según Booking y la página, hay 180 que no lo están: hay un 50% habilitados y otro 50% no», agregó.

En este caso, «el INFUETUR da el apto turístico y el comercial, el Municipio. Los alquileres que no sean por tres años se tienen que regir por la ordenanza 5196 ordenanza que pide habilitación comercial», sumó.

«El turismo está desplazando a la población de Ushuaia. Tiene que haber un punto de decir hasta acá llegamos«, sumó Rubinos. Como posible solución, a su entender, el Presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo propuso «cerrar el registro de habilitaciones de alojamientos por unos meses».