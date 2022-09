Milei aclaró que los referentes fueguinos de La Libertad Avanza son Coto y Pauli

Através de una publicación en sus redes sociales, el líder el espacio libertario La Libertad Avanza, desde la ciudad de Buenos Aires aclaró enfáticamente que los únicos referentes de esa alianza de centro derecha en la provincia de Tierra del Fuego son Agustín Coto, en Ushuaia, y Santiago Pauli en Río Grande, integrantes del partido Republicanos Unidos, que forma parte de la coalición.

“La Libertad Avanza celebra y acompaña el trabajo que viene realizando Agustín Coto en la Convención Constituyente que debate la reforma de la Carta Orgánica en Ushuaia, defendiendo la vida, la libertad y la propiedad” añade además el comunicado sin dejar dudas, a raíz de otros grupos de personas que, sobre todo en la capital fueguina, en los últimos días encabezaron algunas acciones públicas de convocatoria y adhesión al espacio nacional.

El convencional constituyente, Agustín Coto, dijo que la comunicación de Milei surgió durante el fin de semana en una reunión de los principales dirigentes de La Libertad Avanza en Buenos Aires: “Yo no estuve, yo estoy acá, pero estuvo gente de la provincia de Buenos Aires, como los legisladores de la ciudad, también el legislador de La Rioja, Martín Menem, y presidida por el propio Javier Milei”, señaló sobre el encuentro para empezar a mostrarse como “una alternativa y una posibilidad de crecimiento” hacia el 2023.

En el caso de Tierra del Fuego, el partido Republicanos Unidos es el que hoy forma parte de La Libertad Avanza. “La idea es, como dice Javier, del centro a la derecha, el que se quiera acercar tiene las puertas abiertas” en alusión a la gente que en Tierra del Fuego realiza acciones por fuera de partido validado por Milei.

“Nosotros como partido no tenemos relación con ese grupo” dijo al respecto Coto. Pero, agregó que “celebramos que haya gente que quiera sumarse a construir un espacio grande. La Libertad Avanza no es un partido, es una alianza de partidos y eso es muy importante. No hay una vocación centralista, pero sí de ordenar” añadió, justamente con ese fin.

En Tierra del Fuego, Coto admitió que “hay dos espacios libertarios que sabemos que están trabajando, que no son Republicanos”, el partido que conduce junto con el riograndense Pauli, “pero celebramos que haya gente no solo a nivel político, hay gente que tiene grupos en redes sociales, gente que se reúne y que escucha Javier, le gustan las ideas y se quiere acercar. Si es esa tónica, siempre vamos a estar felices”.

Lamentó que esta desprolijidad genere “en algún sentido confusión, claramente porque a nivel estético las imágenes de Javier llaman la atención”, lamentó. De cualquier manera, anunció que Javier Milei podría venir “en breve” a la provincia “y seguramente eso va a quedar más claro. El que se quiera acercar y participar, lo puedo hacer” habilitó luego.