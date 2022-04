Elecciones para Constituyentes de Ushuaia ya se puede consultar donde votas

El Juzgado Electoral de Tierra del Fuego, informo que se ya pueden realizar consulta del padrón definitivo para saber donde votar en las próximas Elecciones Municipales Extraordinarias Ushuaia 2022 Convencionales Constituyentes.Recordemos que la votación es obligatoria y se llevara a cabo el próximo 15 de mayo, para consultar donde votar debe ingresar el numero de DNI en el siguiente link: (VER)

Ante cualquier duda o reclamo podes acercarte a Gobernador Paz 602 (Ushuaia), llamar al 02901-441584 o contactarte a reclamospadron@justierradelfuego.gov.ar.

En cuanto a la multa por no votar la misma se fijo en $1600 pesos para aquellos electores que no se presenten a sufragar el voto y no justifiquen su ausencia en el término de los 60 días corridos posteriores a la fecha de elección.