¿Una mezquita en Tierra del Fuego? Proyectan un templo islámico en Ushuaia

«Es la primera vez que alguien de la comunidad musulmana ahmadina visitó Tierra del Fuego, en particular Ushuaia. Tenemos una presencia en más de 200 países con nuestro lema «Amor para todos, Odio para nadie”. Islam en árabe significa paz , se hace mucho hincapié en buscar las similitudes, trabajar y servir a la sociedad sin distinción a la religión, la etnia o incluso la bandera política», manifestó el dirigente en una interesante entrevista durante el programa «El Angel de la Radio» por FM Espectáculo 93.1.

En este sentido, Gill reconoció que «no es un secreto lamentablemente que mucha gente tiene una connotación negativa sobre el Islam», y expuso que por los medios de comunicación prácticamente las únicas noticias que nos llegan del mundo musulmán «son vinculadas al terrorismo, la violencia, las guerras».

«La gente no es islamofóbica, muchas veces esto pasa por la ignorancia, el no haber conocido personalmente a ningún musulmán, no haber estudiado nunca por propia lectura el Islam. Muchas veces se toman a los grupos extremistas, como los talibanes, Al-Qaeda, Isis como un sinónimo o representantes de los musulmanes, pero que en realidad no tienen nada ver con el Islam, sino con una agenda geopolítica», explicó.

Aproximadamente de 1 de cada 4 personas que habitan en el planeta son musulmanes

Gill enfatizó que en el mundo «tenemos hoy día 2 mil millones de musulmanes», quienes viven «en paz y en armonía», sin siquiera tener relación con los grupos fundamentalistas. «Es una minoría muy pequeña, pero por sus actos hacen más ruido en la prensa que el resto de los musulmanes, incluso contradicen las enseñanzas del Islam. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, dice que quien mata a una persona inocente es como si hubiera matado a toda la humanidad, incluso prohíbe el suicidio», añadió.

Los musulmanes en TDF: el proyecto futuro para la Mezquita más austral del mundo

El presidente de la comunidad ahmadina indicó que en Tierra del Fuego hay musulmanes, «pero no hay una comunidad organizada en la sociedad». Y aclaró que la idea y el propósito del viaje a Ushuaia «un poco era también para organizar la comunidad musulmana e instalarnos de manera permanente en Tierra del Fuego».

«Algo muy bueno del argentino es su calidez y apertura hacia el otro, esa predisposición para el diálogo. Tuve varios reuniones con autoridades religiosas, de la Municipalidad. En TDF no tenemos una mezquita ni una comunidad viviendo acá, para ser musulmán uno no necesita del permiso, autorización de una mezquita o de un clérigo, el Islam es una religión horizontal, sin intermediarios entre dios y la persona», subrayó.

«En febrero vamos de nuevo a Ushuaia, tenemos pensado con un grupo de diez musulmanes, queremos hacer proyectos sobre el Islam, para que la gente pueda hablar y conocer de primera mano lo que es. Uno de los proyectos, obviamente, es un templo para tener la posibilidad de un lugar de congregación, de rezo, y de un diálogo interreligioso«, cerró Marwan Gill.