“Somos madres solas y estamos hace cinco meses no específicamente en situación de calle, porque el Gobierno nos da bolsitas de mercadería, reclamamos que nos den una vivienda porque es un derecho de nuestros hijos”, dijo por FM Masters una de las madres que no quiso dar su nombre.

“Queremos que el Gobernador nos pueda dar una casa social, que la vamos a pagar, no la pedimos regalada. Hay dos madres que están viviendo en un hospedaje asistidas por Gobierno. Yo estuve, pero tuve que salir y alquilar, y el alquiler me cuesta 35 mil pesos, pero no puedo pagarlo porque tengo cuatro hijos y quedo sin darles de comer a mis hijos”, agregó.

Las mujeres se encuentran desde las 10 de la mañana, y sólo fueron atendidas por una secretaria. “Pero nos chamuyan y nos dicen que estamos pasando sobre la gente que está hace 15 años esperando, pero todo niño tiene derecho a un techo digno. Sabemos que esto es política, a quien quieren le dan”, dijo otra de las madres que tampoco se quiso identificar.

“No nos gusta exponer a nuestros hijos, no queremos estar así, que nuestros hijos tengan su propia casa, somos madres responsables. Tengo un bebe de tres meses, es una vergüenza ajena”, sostuvo.

“Todavía no nos dan un lugar para poder buscar trabajo, estudiar, nos encargamos de nuestros hijos, pero necesitamos que nos solucionen el tema habitacional”, concluyó.