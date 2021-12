Denuncian problemas en edificio del Concejo Deliberante por “hacinamiento”

Además se advierte que “El presidente del Concejo deliberante de Rio Grande, Raúl Von der Thusen mientras pregona a los cuatro vientos la austeridad que reina en el concejo deliberante de Rio Grande como un gran logro personal, los empleados de la casa legislativa trabajan en una situación deplorable en un edificio no apto para oficinas públicas”.

Incluso se indica en la publicación que en el lugar “no se mantiene el distanciamiento sanitario establecido por las autoridades de Salud de la provincia, más en estos tiempos de pandemia donde se recomienda tomar las precauciones de cuidado con el fin de evitar la propagación de contagios de coronavirus”.

Después se detalla que “La edificación cuenta solo con dos pequeños baños para más de 20 personas, no cuenta con puerta de emergencia como lo establece las normativas vigentes, además se pudo saber que no cuenta con buena calefacción, dos por tres se quedan sin luz ya que las instalaciones eléctricas no son las adecuada para soportar el consumo eléctrico para los equipos electrónico e informáticos que se utilizan”.

El mismo medio consultó al secretario General de APEL, Jorge Brua, quien respondió que “la problemática existe y las condiciones laborales de los empleados no es la ideal, pero hay un compromiso asumido por parte del presidente del Cuerpo Deliberativo de la ciudad de Río Grande de ir dándole soluciones a estos aspectos y espero que cumpla con su palabra empeñada”, concluyó.