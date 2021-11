Mellella: «No entienden la cuestión estratégica de la industria y el territorio fueguino»

«Criticando nuevamente el régimen industrial en Tierra del Fuego. Lamento este discurso neoliberal reiterativo, que solo tiene una mirada que retrasa a la Argentina y va en contra de su recuperación», expresó el mandatario.

En este sentido, Melella diferenció a López Murphy (ex ministro de Economía de De La Rúa por una semana) y Suárez Lastra (ex intendente de la ciudad de Buenos Aires en 1988) de sus socios políticos en la isla. «Por suerte, ellos no piensan lo mismo, por eso sería bueno escuchar su opinión frente a este nuevo ataque», dijo.

«Personalmente, los invito (a LM y SL) a venir a la provincia para que tengan la oportunidad de apreciar in situ el desarrollo tecnológico logrado por la industria fueguina y la importancia que reviste su desarrollo para la provincia. Con sus dichos, son parte de ese grupo de dirigentes que no entienden la cuestión estratégica del territorio. LA INDUSTRIA FUEGUINA ES SOBERANÍA», cerró Melella en su post por las redes sociales.

Vale recordar que, un par de semanas atrás, López Murphy había señalado lapidariamente que el subrégimen industrial de Tierra del Fuego era algo «perverso», palabras que generaron el repudio unánime de todo el arco político.