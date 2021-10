Advierten que empresa de Catalán Magni avanza sobre un predio público

Nancy Fernández, integrante de la Asociación Manekenk, en diálogo con el programa radial “Desde las Bases”, mencionó que se encontraron “con que este predio, que son 62.000 m² y es un gran espacio de la costa del Canal Beagle. Es un espacio que históricamente fue tierra fiscal, antiguamente había un permiso de extracción de áridos, hasta que se prohíbe allá por 2010 o 2011, cuando se prohíbe la extracción de áridos del ejido urbano”.

Luego recordó que “sabemos que la provincia tiene un problema bastante serio con la disponibilidad de áridos y, aparentemente, hay una pretensión de quedarse con ese sector de la costa. A tal punto que en el día de ayer (por el martes pasado) tomamos conocimiento que se estaría vendiendo ese sector, por parte de un martillero de Ushuaia, a través de un sitio de ventas muy conocido como es Mercado Libre”.

Fernández comentó que “hemos visto que estaba publicado a un valor de 17.000.000 de dólares, entonces realmente estamos preocupados por la inacción del Municipio para garantizar dos cosas, primero que las tierras públicas sean realmente públicas y segundo garantizar -y esa nuestra principal preocupación como organización ambientalista- el acceso a la costa del Canal Beagle que es libre y público”.

La referente de Manekenk también dijo que “hay otra ordenanza, que se aprobó en abril en el municipio de Ushuaia, que pretende realizar una terminal de ómnibus en la desembocadura del río Olivia, donde hay una pendiente muy importante para bajar a la costa, y ahí estarían pensando en construir una estación terminal de ómnibus, lo cual además es absolutamente descabellado”.

“Primero porque es en un sector de costa y ahí se acumularían residuos de combustible, habría aglomeración de vehículos, emanaciones de gases de los caños de escape de los grandes micros que podrían llegar a estacionar ahí. Es una zona donde no hay conectividad, por ejemplo, de red de cloacas y además el impacto que causaría esto en la costa sería muy alto”, denunció también la militante ambientalista.

Volviendo sobre el tema del predio, dijo que se buscaría un permiso de ocupación y no tienen confirmación oficial sobre la posibilidad de una venta; comentando al respecto que “hemos buscado en los boletines oficiales y no hay ningún tipo de información pública, donde se hable de una compra. Entendemos que la pretensión es la posesión de la tierra, no obstante eso en el año 2014 un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió a favor del Estado e indicó que tenían que retirarse de ahí y restaurar totalmente ese sector de la costa, que hoy está lleno de escombros, de rellenos inapropiados y residuos”.

Además contó que “hay una vivienda con personas que cuidan ese sector, entiendo que pertenecen a la empresa, y que cada vez que alguien se quiere acercar impiden que las personas puedan acceder a ese sector de la costa, Cuando estamos hablando de alrededor de 1 km a lo largo de la costa, y estamos viendo como que hay una especie de situaciones de este tipo que se van repitiendo”, advirtió.

Nancy Fernández señaló también que “hay terrenos en la zona del Pipo, que entre gallos y medianoche se les adjudican a una empresa para la construcción de un conjunto de edificios. Estamos notando que hay una tendencia a limitar los espacios públicos, en pos de intereses privados. En algunos casos quizás de gente de menores recursos, pero en su mayoría haciendo favoritismo hacia grandes empresarios. Cuando, por otro lado, la contracara es que tenemos problemas de vivienda y faltan soluciones habitacionales para las familias, para los jóvenes y para las parejas que recién empiezan”. “Entonces es como que, por ejemplo, se les está haciendo el juego a los lobbies empresariales e inmobiliarios”, expresó.

Finalmente, respecto de las gestiones llevadas adelante, señaló que “En el Concejo Deliberante se aprobó un pedido de informe al Ejecutivo, similar al que nosotros ya dijimos hace más de un mes, para el cual estamos esperando todavía una respuesta oficial, porque hasta ahora no la hubo. Vamos presionando por las redes sociales, para que el Ejecutivo se sienta interpelado a responder y si no lo hace tendremos que -porque no nos va a quedar otra- recurrir a los medios que establece la Constitución, que es la presentación de un amparo para que la Municipalidad ya no tenga que respondernos a nosotros, sino a un juez”, concluyó la representante de la Asociación Manekenk.