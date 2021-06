Fernando Gliubich: “la UCR se tiene que parar exactamente enfrente de lo que es el modelo kirchnerista”

Así lo manifestó el precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical respecto del rol que tiene que tomar el partido en relación a las elecciones de medio término. En este sentido puntualizó que “no compartimos muchos de los lineamientos que hoy se vienen llevando adelante desde el gobierno nacional, por lo cual lo más importante es poder aunar esfuerzos para poder comenzar a cambiar la Argentina, e ir hacia un lugar donde se genere inversión, empleo, y previsión socioeconómica”. Resaltó que “la sociedad está buscando la imagen de una oposición unificada y compacta para enfrentar al kirchnerismo, por lo tanto tenemos que apelar a tener un discurso sólido y menos internas, que lo único que hacen es desgastarnos”. También sostuvo que “no veo mal que otros espacios o partidos políticos quieran integrarse a la coalición, pero se debe mantener un hilo en cuanto al discurso, a los hechos y a la práctica política, no se debe sumar por sumar, se debe de mantener un nivel de coherencia”, observó Gliubich. Además dejó reflejado que viene trabajando con los referentes del partido las cuestiones partidarias, sobre todo en este momento en que se acercan momentos de definiciones.

Río Grande.- El referente por la Unión Cívica Radical, y precandidato a diputado nacional Fernando Gliubich confirmó a FM La Isla que “la sociedad está buscando la imagen de una oposición unificada y compacta para enfrentar al kirchnerismo, por lo tanto tenemos que apelar a tener un discurso sólido y menos internas, que lo único que hacen es desgastarnos”.

Si bien puntualizó que “el radicalismo es un partido orgánico que siempre se caracterizó por tener las puertas abiertas para quien quiera presentarse a los cargos a través de una interna, eso es sano, es parte de la democracia y legitima las buenas intenciones que uno tenga, pero alguien tiene que llevar la voz de la mayoría y tratar de sintetizar un proyecto que pueda aunar voluntades”, expuso.

Al respecto sintetizó que “nosotros venimos trabajando como lo expresamos con anterioridad desde hace varios meses, primero de manera interna, sabiendo que esta pandemia a la hora de trabajar ha traído una limitación al momento de poder acercarnos a los correligionarios, a los militantes y a las familias en términos generales, y en este contexto fue que fuimos transitando ese camino, recorriendo en la medida en que se podía distintos sectores, familias, vecinos, etc., sabiendo que en términos generales cada vez se agrava más la situación socioeconómica, hay mucha angustia, y mucha necesidad”.

De este modo explicó que “primero entramos en contacto con la realidad interna, que es lo que corresponde dentro del espacio político en que uno participa, en ese sentido fuimos recolectando datos, sumando gente, hemos estado trabajando con mucha prudencia, consciente de esta situación sanitaria que estamos viviendo, y desde ya escuchando cuales son las necesidades de los vecinos”.

Por tal motivo remarcó que “la contención hacia adentro, hacia la militancia, en este caso hacia nuestros correligionarios, debe ser de manera permanente porque las necesidades, las inquietudes, y la canalización de las distintas demandas son permanente”, exteriorizó.

Los espacios integraría Juntos por el Cambio

Con respecto a los rumores de los diferentes nombres que integrarían el espacio de Juntos por el Cambio en las PASO del mes de septiembre, sostuvo que “me parece que es legítimo, todos tienen el derecho de poner una voz, una palabra, en definitiva veremos el día de mañana quien logra llegar a un mayor nivel de consenso, de acuerdos políticos”, resaltó Gliubich.

En relación a la necesidad de encarar a este proceso electoral de manera tal que revitalice a la Unión Cívica Radical, el precandidato a diputado nacional señaló que “en términos generales en el partido están surgiendo nuevas figuras, recientemente vimos como hubo renovación de autoridades en la Juventud Radical, pero todos los partidos están pasando en mayor o menor medida por ciertas crisis que tienen que ver con niveles de participación, que tienen que ver con formación, que tienen que ver quizás con un esquema dirigencial que como modelo necesita una renovación propia, no solamente de la dinámica electoral propiamente dicha en términos políticos, sino de la dinámica a nivel social, sabiendo que Tierra del Fuego es una provincia joven, con un electorado joven, donde esta pandemia vino a establecer nuevas categorías”.

“una de las cosas que nos ha llevado a participar en la UCR es su apertura, de poder escuchar tanto a los jóvenes, como a los demás antiguos militantes, con lo cual así como yo, hay mucha gente que se está sumando a la UCR, más allá de los aspectos que tienen que ver con las aspiraciones, se está sumando desde las ideas, desde los proyectos, hay muchos extrapartidarios que están en la puerta de entrada, dispuestos a colaborar, veremos el día de mañana quien logra estos acuerdos que nos permitan internamente poder reflejar un proyecto”, dijo.

“No se debe sumar por sumar, se debe de mantener un nivel de coherencia”

Sobre la posibilidad de que participe dentro de este espacio el concejal de la ciudad de Ushuaia Ricardo Garramuño, quien llegó a la banca en representación del Movimiento Popular Fueguino, Gliubich manifestó que “solo he escuchado rumores, la Convención a nivel nacional, hasta el momento, había determinado que la UCR, la Coalición Cívica, el MID y el PRO iban a conformar esta coalición que por el momento se llama Juntos por el Cambio, puede suceder que en determinado momento habiliten a nivel provincial a realizar otros acuerdos, donde se sumen otras alianzas, otros espacios políticos, pero por el momento son rumores, trascendidos, y no hay nada dicho”.

En este contexto subrayó que “yo doy fe en mi intención como precandidato, y en el espacio en el cual nos encontramos trabajando con muchos colaboradores hace varios meses, pero no veo mal que otros espacios o partidos políticos en este caso quieran integrarse, después hay que ver en qué medida ellos representan, reflejan el espacio que nosotros hemos venido defendiendo a lo largo de este tiempo, teniendo en cuenta que uno tiene que mantener un hilo conductor en cuanto al discurso, en cuantos a los hechos, y a la práctica política, no se debe sumar por sumar, se debe de mantener un nivel de coherencia”, observó respecto de la participación de candidatos de otros espacio que hoy la Convención nacional no acepta.

“La UCR se tiene que parar enfrente de lo que es el modelo kirchnerista”

En términos políticos y de cara hacia una nueva Argentina, Gliubich expresó que “frente a la actual coyuntura socioeconómica que está viviendo el país, la Unión Cívica Radical se tiene que parar exactamente enfrente de lo que es el modelo kirchnerista, estoy convencido de que tienen que haber una nueva Argentina, por lo tanto nos tenemos que parar de cara a un programa de desarrollo a nivel nacional, donde claramente nosotros no compartimos con muchos de los lineamientos que hoy se viene llevando adelante desde el gobierno nacional, por lo cual lo más importante es poder aunar esfuerzos para poder comenzar a cambiar la Argentina e ir hacia un lugar donde se genere inversión, previsión y empleo”.

Puntualizó que “la UCR se tiene que parar enfrente de lo que es el modelo kirchnerista, se tiene que parar de frente a la actividad privada, en la generación de empleo, en generar un programa de desarrollo para que descienda el índice de pobreza, de desocupación, comenzar a trabajar seriamente en la inflación, en temas vinculados a la reducción del gasto público, hay que comenzar a poner en valor una serie de necesidades, las cuales hoy por hoy son totalmente obviadas”.

Consultado sobre porque el partido centenario que participó dentro de la coalición de Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a ser Presidente de la Nación no pudo cambiar los índices de inflación y de pobreza, Gliubich fue concluyente al afirmar que “la UCR no tuvo la oportunidad de poder generar esos cambios que estoy señalando, por eso muchas veces integrar un espacio por integrarlo no conlleva a la posibilidad de generar cambios, por el contrario denota una irresponsabilidad, y en su momento la UCR no supo, no logró tener el protagonismo, ni ocupar lugares de relevancia, por lo cual después de realizar una mea culpa, una reflexión sobre lo sucedido, nosotros ahora estamos dispuestos a integrar otro tipo de coalición, pero en este caso logrando un rol protagónico”.

Asimismo indicó que “hay una dirigencia del radicalismo que hoy a través de la presidencia de Alfredo Cornejo está a las claras tratando de lograr que los dirigentes de la UCR piensen en el propio partido, en ocupar ese lugar de preponderancia y relevancia dentro de la coalición, independiente de lo que suceda en el PRO, por supuesto que la política tiene que ver en parte con el arte de negociar, y ver de qué manera el radicalismo va a obtener esos lugares, por lo cual en la medida en la cual nosotros, primero hacia adentro, tengamos un partido con la fortaleza con la cual nos estamos manifestando, y en segundo lugar tengamos gente capacitada, con cierta trayectoria, que en los sectores en los que haya transitado sea un referente, sea relevantes los lugares a ocupar, me parece que es un lugar importante para situar al partido, y desde ya creo que ese es el escenario, la UCR tiene muchos referentes a nivel nacional, que son realmente para ser puestos en consideración, y eso es lo que estamos buscando en las próximas PASO, y así será”.

A nivel provincial, Gliubich expuso que “mantengo un contacto permanente con las autoridades del partido, sea tanto con Pablo Blanco, Alejandro Vernet, como así también con Federico Sciurano, y Liliana Martínez Allende, con quienes estamos hablando estas cuestiones partidarias, sobre todo en este momento en que se acercan momentos de definiciones”, enfatizó.

Por último se refirió a la compañera de fórmula señalando que “estamos trabajando en ese sentido, hay muchas mujeres que realmente están en condiciones de representar a la UCR en las PASO, estamos en este proceso, hay mujeres tanto de Ushuaia, como de Río Grande que están llevando adelante trabajos sumamente importantes, pero vamos a integrar una lista que represente a las tres ciudades”, concluyó el precandidato a diputado nacional por la UCR Fernando Gliubich.