Melella: “si hay alguien que destruyó el federalismo en el país es Mauricio Macri”

En diálogo con el ciclo “Siete punto cero” de Radio Rebelde, el Mandatario provincial volvió a manifestarse a favor del titular del Ejecutivo Nacional que con ese punto impulsó la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la provincia de Buenos Aires.

“Había que ponerle voz porque enseguida la oposición salió a decir del odio del Presidente o de la Vicepresidenta. Y es mentira -remarcó Melella-. Cuando de una manera ilegítima Macri los benefició, lo que ha hecho hoy nuestro Presidente es poner legitimidad, luz y justicia sobre el hecho. Cómo uno no va a salir a respaldar esta gran decisión. Así como cuando Macri hizo lo contrario, muchos gobernadores salieron a protestar, hoy nuestro Presidente necesita acompañamiento”.

Respecto de la carta que el ex presidente publicó el domingo en el diario capitalino La Nación, en la que en otros aspectos culpa al oficialismo por condicionar y extorsionar a los gobernadores, Gustavo Melella aseguró que “la realidad es que a mí el presidente Alberto Fernández no me condiciona absolutamente en nada. No soy amigo del Presidente, no hablo ni le envío mensajes todos los días. Si algún día veo algo que no me gusta se lo diré. Todo el plan de obras y de desarrollo es una discusión que hemos tenido de igual a igual. En las videoconferencias que tenemos con el Presidente hay Gobernadores que disienten con él. Y el Presidente respeta. Eso es federalismo. Y federalismo es rediscutir los recursos”.

Melella cargó asimismo contra el líder de Juntos por el Cambio al considerar que “Macri fue el abanderado del centralismo en el país, de mirar el ombligo del país. Porque destruyó la industria nacional, porque destruyó el Fondo Sojero, porque él sí condicionaba a los Gobernadores. Y muchos lo dijeron después. Porque hubo Gobernadores que fueron cómplices y responsables del avance de Macri contra el federalismo, a cambio de una obra que nunca mandaba a cambio de endeudarte».

“Hoy gobierna Alberto Fernández porque el pueblo lo eligió -puntualizó Melella-. Hay que dejarlo gobernar. Como hay que dejar gobernar a Rodríguez Larreta; él debe tener sus principios ideológicos, su plan de gobierno. Yo puedo coincidir o no. Yo me tengo que hacer cargo del plan de gobierno de mi provincia. Pero no podemos dejar de discutir la mirada de país que tenemos, porque ahí sí entramos todos”, insistió.