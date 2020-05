Walter Abregú: «hay que extremar las medidas de precaución, no tenemos que relajarnos»

En diálogo con FM La Isla, el Concejal de la ciudad de Río Grande se refirió a la situación especial que se vive en medio de esta pandemia del coronavirus y al proyecto por él presentado y que fuera aprobado por el cuerpo deliberativo local para ordenar obligatoriedad del uso de barbijo en los espacios públicos y privados cerrados.

Respecto de la situación de excepción que se vive en esta pandemia, expresó que «nos toca vivir una situación especial a nivel mundial y no hemos sido exentos nosotros como provincia y como ciudad. En estos días nuestros vecinos acataron al pie de la letra los protocolos nacionales y provinciales y habla muy bien de los vecinos para mantener cuidados y evitar la situación comunitaria donde es más factible la propagación del virus».

Y continuó diciendo que «hay que extremar las medidas de precaución y no hay que relajarnos, hay que mantener el distanciamiento social y con lo logrado hasta ahora no me queda más que felicitar a todos los que han trabajado de muy buena manera y eso nos lleva a estar un poco más tranquilos».

En cuanto a su conocimiento como profesional en esta situación, indicó que «a toda la comunidad puedo decirles como médico que no sabemos si recién comenzamos, si estamos en la meseta o si estamos por llegar al pico, es muy importante no relajarnos».

Sobre la situación provincial dijo que «todo el contacto que se podía haber efectuado fue alejado al cerrarse las fronteras y aeropuertos, hubiera sido bueno hacerlo mucho antes, pero igualmente la situación es positiva».

Por otro lado, sobre la aprobación del proyecto de ordenanza que implementa como obligatorio el uso de tapa bocas en Río Grande, dijo que «se trató en sesión especial y se sancionó el proyecto que establece como obligatorio del uso de mascarillas faciales y todos los dispositivos que cubren nariz, boca y mentón que es importante para el vecino y sobre todo para permanecer en sectores públicos y privados. Es importante utilizarlos en las oficinas públicas, en los centros de salud públicos y privados y en los cajeros automáticos, donde la distancia entre las personas es menor, así como también los transportes públicos y privados de pasajeros».

En ese sentido, refirió que «esta ordenanza fue muy importante y no hay ningún tipo de sanción pecuniaria para nadie, pero hay que mantener los diversos métodos de prevención. Asimismo, destacó que «vamos a seguir repitiendo lo mismo, con la esperanza de que prontamente aparezca una vacuna para este virus».

Preguntado sobre la posible apertura de la Ruta Nacional 3 que conecta a las tres ciudades, opinó que es posible «mediante el protocolo que se realice desde el gobierno de la provincia y respetando las medidas de prevención que son distnaciamiento y mascarillas, así como también establecer un régimen de declaraciones juradas. Va a ser imposible controlar todo por el gran flujo de gente, pero hay que apelar a la responsabilidad de la gente».

Fuente:TDF al dia