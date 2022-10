La AMU compensará la fecha del Cross

La Asociación Motociclística de Ushuaia el fin de semana del 6 de noviembre, recuperará la 1ª fecha del Campeonato Provincial Cross a disputarse en el predio de la asociación capitalina enclavado en el valle del Río Pipo. Esta será una carrera diferente dado que sólo estarán en pista los distintos segmentos de motos. Esto se debe a que se corresponde a la primera fecha del calendario que quedó trunca allá por el 21 de mayo. Hay que recordar que en aquel momento estaba todo en orden para concretar correctamente el evento, pero en lo previo el pronóstico climático no era muy elocuente dado que para ese finde pronosticaba nevadas, pero el sábado en lo que fueron los entrenamientos aguantó bastante bien y se esperaba por un domingo muy áspero.

Por suerte en la madrugada el cielo decidió descargar esa nieve y a primera hora de la mañana empezaba a verse un atisbo de sol que más tarde se concretaría y transformaría todo en una jornada fría, pero bien soleada.

Junto con el agua y las temperaturas bajas, aparecía un suelo muy duro, que, si bien en su superficie parecía tierra, debajo era hielo, y muy resbaloso. Con premura la gente de la AMU llamó a reunión a los pilotos de los segmentos de Motos, donde explicaron la situación y los riesgos que se correrían siendo la intención de que las dos ruedas no sean de la partida en esta ocasión. Esto se dejó en manos de los corredores quienes casi por unanimidad decidieron hacer caso de lo recomendado. Obviamente siempre hay gente que no está de acuerdo, pero no se puede conformar a todo el mundo y esa situación climática va más allá de cualquier intención que pueda tener el ente organizador.

Además, se tuvo en cuenta que iban a estar más propensos al `palo´ y sería un trajín continuo de ambulancias que sin dudas retrasarían en gran forma el espectáculo. Con la decisión de los pilotos tomada, sólo estuvieron en pista las categorías ATV y ahora llega el turno para que la gente de las dos ruedas compense la fecha.