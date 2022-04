Denuncian por violencia de genero a Francisco Amador, el imputado por el crimen de Marianela Rago

Ahora, y luego de buscar valor y contención, una última ex pareja cuenta su verdad y el calvario que vive, tras haber realizado al menos dos denuncias por hechos de violencia de género. En paralelo, la joven ya recibió dos demandas por el presunto impedimento de contacto con el hijo que tienen en común, aunque Amador, no cumple ni con un régimen de visita, y menos con una cuota alimentaria.

“La gente no sabe de mi caso, porque tenía vergüenza, miedo, culpa, me costó mucho hacer las denuncias”.

Recodemos que Francisco Amador, es el único acusado del femicidio de Marianela Rago Zapata, la estudiante de periodismo que en 2010 fue hallada degollada y con 23 puñaladas en el barrio porteño de Balvanera irá a juicio; aunque todavía no hay fecha, pese al tiempo transcurrido.

Detalles del caso

El hombre reside en Río Grande, y acá, siguió haciendo su vida laboral y personal, sin ninguna clase de impedimento. Tal es así, que rehizo, en el 2018, su vida de pareja y tuvo un hijo. “No salgo, y él hace su vida normal, lo veo por todos lados, va al Club Andino, lleva gente. Trabaja en el CENT 35, y yo no salgo. Y la gente no sabe de mi caso, porque tenía vergüenza, miedo, culpa, me costó mucho hacer las denuncias. Me da miedo porque no sé porque no se sabe que es un violento, siendo que tiene esta causa”, dice entre lágrimas y con mucho pesar.

La joven, en el 2018 conoció a Francisco Amador, y fue una amiga la que la pone al tanto de quién es “Pancho”, ya que el nombre de Francisco, aparecía en las noticias vinculado a la situación procesal en la que se encuentra actualmente, es decir, imputado en el femicidio de Marinela Rago Zapata, a la espera de una fecha de juicio oral.

En silencio y con dolor: La mujer que posee un trabajo, un departamento, una carrera, y dos hijos, pero no una vida normal, porque pasa más tiempo encerrada que en la calle, guardó absoluto silencio acerca de cada hecho de violencia que la hizo vivir Amador. Ahora, en un acto de valentía y empoderamiento que le tomó varios años, brinda esta entrevista exclusiva y mientras habla, sobre la mesa, hay un folio, y dentro del mismo, todas y cada una de las denuncias que realizó en la Comisaría de Familia, también las citaciones que le han llegado en el último tiempo, desde el Centro de Mediación, ya que, no sólo Francisco Amador, sino también sus padres, buscan la revinculación con el niño, con quien no tuvieron contacto, ni durante la gestación, y tampoco tras el nacimiento.

“Fui a la Defensoría con mucha vergüenza, pero las abogadas tienen la documentación”, aclara. “Hay gente que me juzga, porque no dije nada, me dijeron incluso que, porque no hablaba, porque él tiene contacto con muchas chicas, y al menos que se sepa qué clase de persona es. Nunca dije nada, a mí me dio mucha tristeza e incluso me da miedo, y al principio pensé que sus enojos eran normales, pero después de mucho tiempo entendí que no”.

“No salgo porque yo sé que tengo una restricción de acercamiento, pero todavía no estoy segura de lo que me pueda pasar”, aclara sobre las medidas judiciales que se tomaron al respecto. Las situaciones de violencia, no han sido sólo las que se ven reflejadas en las denuncias radicadas en la Comisaría de Género, antes de ello, hubo otros engaños, por ejemplo, no usar ningún método anticonceptivo, ya que, aprovechándose de la confianza que depositó en él esta joven, le aseguró que no podía concebir hijos, aunque “jamás vi un estudio que lo dijera, confié plenamente en su palabra. No dudaba de él, pasó el tiempo y me quedé embarazada”.

Todo esto ocurrió allá por el 2019, luego que Francisco, o “Pancho”, como lo conocen muchas personas, “desapareció” de la vida de la joven, hasta que, luego de haber buscado el consentimiento de sus padres para hacerse cargo de su paternidad, volvió a la casa de la joven, para comenzar a convivir, y fue otro de los momentos en que la vida de esta chica, siguió siendo un calvario. Ante cada hecho de violencia, física o psicológica, volvía y pedía perdón, agradeciendo que la mujer, no lo denunciara, a todo esto, ya sabiendo que está acusado del crimen de Marianela.

Denuncias por violencia de género

En marzo del 2020, la joven realiza la primera denuncia, luego de una última frase de Francisco Amador; “te lo mereces”. Contrademandas por impedimento de contacto con el niño: El hijo de Amador, ya tiene más de dos años, su madre confirma que también hubo hechos de violencia hacia el niño, radicó las denuncias, pero hasta ahora, nada ha sucedido, excepto, las prohibiciones de acercamiento, que podrían quedar en la nada misma, si el jueves próximo, comienza la revinculación con la familia paterna. Hasta ahora, no hubo ninguna persona que le diga a la joven madre, que sucederá el jueves cuando debe llevar al niño a una oficina del barrio Chacra II, donde funciona la DPI, que depende además del Ministerio de Desarrollo Humano. Atemorizada, vuelve a reiterar, como para que no queden dudas que siente miedo por su vida y la de sus hijos,

“Nadie sabe nada, la loca soy yo, pero ahora si se lo dan, no sé qué va a pasar, porque es una persona violenta, siento que esto lo hace para lastimarme a mí, temo por mi hijo y es chiquito y la familia tienen antecedentes”, dice entre lágrimas.

Amador a la espera de la fecha de juicio: Por su parte, Patricia Zapata, madre de Marianela Rago Zapata, confirmó en las últimas horas que continúan esperando la fecha de proceso oral y público, porque por la pandemia, desistieron de que se haga por videoconferencia. De igual manera, Patricia confirma que se han incorporado otros elementos de prueba en la causa, mientras que la situación procesal de Francisco Amador continúa siendo la misma. Único imputado y presunto responsable del femicidio.

Las cuestiones técnicas judiciales: Las últimas informaciones periodísticas, indican que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29, integrado por los jueces Rodolfo Goerner, Juan María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza, serán los encargados de llevar adelante el proceso oral contra Amador. Cabe aclarar que, Amador llegará al juicio acusado de homicidio simple -con pena de 8 a 25 años de prisión-, ya que la figura del femicidio recién se incorporó al Código Penal a partir de 2013. Se estima que, acusación estará a cargo del fiscal general Sandro Abraldes -uno de los que en 2015 logró la prisión perpetua del portero Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson-, quien ya actuó en la causa en las apelaciones ante la Cámara de Crimen. En base a prueba indiciaria y antecedentes de violencia y maltrato que hubo en la pareja, Abraldes intentará llegar a una condena y defender en el juicio la convicción que siempre tuvo la fiscal de instrucción de la causa, Marcela Sánchez, respecto a que Amador fue el asesino.