Se viene la Fiesta Provincial de la Trucha

Del 8 al 13 de febrero, fue la fecha elegida por la gente del Club de Mosca Deportiva Austral para poner nuevamente en vigencia la “Fiesta Provincial de la Trucha”.

Además de lo netamente deportivo, se sumarán diversas actividades culturales. Uno de los puntos que más de uno de estos participantes estará esperando será que se contará con la participación de Fernando Mosso; instructor del FFI, para desarrollar capacitaciones en materia de pesca. A su vez participarán otras figuras importantes relacionadas a la actividad.

Desde el Club acotaron que “nos sentimos orgullosos de poder estar a cargo de esta Fiesta que es tan importante para Tierra del Fuego debido a todo lo que aporta en materia de Turismo, ya que podemos mostrar nuestras actividades diarias que realizamos desde el Club y la sociedad Fueguina”.

«La idea fue reactivar este evento ya que se dejó de hacer hace mucho tiempo. Generalmente se hacía en Río Grande y Tolhuin, pero después se descontinuó. Ahora con el grupo del Club decidimos reactivarla para mostrar un poco de cómo es la pesca y mostrarlo también al turismo. La idea era tener actividad acá, en Tolhuin y Río Grande, pero no tenemos tanta logística ni grupo humano para abarcar semejante desafío. Finalmente dejamos como escenario la Laguna de Kosovo ya que también nos prestan una cabaña como para que la gente que acompaña a los pescadores tengan un lugar para refugiarse si hiciera falta».

«Además de la pesca, se está trabajando para incorporar una parte cultural que se acople al evento como puede ser artesanos, grupos musicales etc. Otra de los ítems que incorporamos al cronograma, es que se va a dictar una capacitación de `pesca con mosca´ para aquellos que no sepan o se estén iniciando en este estilo».

En lo que respecta al evento principal, el escenario será Kosovo en cercanías de Tolhuin. Los cupos están limitados a 50 en modalidad fly y otros 50 en spinning.

Se otorgarán premios y trofeos a los tres primeros de cada categoría. Dentro de lo que abarca la inscripción, estará el seguro, además de que a cada concursante se le dará un pequeño desayuno, almuerzo y merienda.

Los interesados en participar tendrán que enviar WhatsApp al 2901-607206 indicando: Nombre y apellido, DNI, Categoría fly (caña de 1 mano y 2 manos), o spinning (cuchara o baitcast).

“Desde Club de Mosca Deportiva Austral queremos agradecer al señor Gobernador por ponerse al tanto de la Fiesta Provincial de la Trucha 2022 y brindarnos su apoyo para realizarla. También agradecer a la Ministra Sonia Castiglione, al Secretario de Deportes Provincial Carlos Turdo y la secretaria de ambiente Eugenia Álvarez por brindarnos su interés para desarrollar esta actividad que tan bien le hace a Tierra de Fuego. Creemos desde la institución que este acompañamiento ayuda mucho para seguir desarrollando la Fiesta de la Trucha por muchos años más y convertirla en una Fiesta Nacional a futuro como las que tienen otras Provincias. Con lo cual aporta mucho a la Provincia de Tierra del Fuego en materia de turismo y patrimonio cultural”.