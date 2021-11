Vecinos se manifestaron para pedir por la apertura de las fronteras

Ya pasó más de un año y medio desde que la situación de pandemia por COVID-19 que se está atravesando y, hasta el momento los ciudadanos de Chile que viven en las provincias patagónicas y en todas las provincias argentinas con fronteras con Chile, sufren las consecuencias de las restricciones impuestas por ambos países que impiden que las personas puedan ingresar por vía terrestre y regresar por la misma vía.

En este contexto, vecinos de ambos países llevaron adelante un reclamo simultáneo en distintos lugares de los dos países.

En Río Grande, la manifestación se realizó en horas del mediodía en la Plaza Almirante Brown. En el lugar, vecinos se congregaron para pedir la apertura de las fronteras terrestres. Una de las manifestantes, Mirta Alvarado, señaló que lo que piden los vecinos es solamente que los dejen pasar a Chile y regresar a Argentina por la misma vía, con los protocolos correspondientes. “Pedimos que se abra la frontera. En mi caso, ya hace dos años que no puedo ver a mi familia. Tengo a mi mamá de 89 años que vive en Chile y necesito abrazarla. Yo no tengo la posibilidad económica de poder viajar por placer, en este momento un abrazo es lo más importante».

Por otro lado, Carolina Suárez, la organizadora de la convocatoria, habló con los medios y, con marcada emoción recalcó la gran convocatoria. “Estoy emocionada por esto porque no pensé que iba a tener este apoyo. Le pido a los gobernantes que hagan el esfuerzo para abrir las fronteras. Llevo dos años sin ver a mi hijo, no tuve cumpleaños, no tuve navidad y necesito verlo».

La realidad

Según entendió la vecina de Río Grande, la dificultad del viaje a Chile es el retorno, ya que, si bien existe la posibilidad de ingresar a Chile, al retornar hay una ausencia de burbuja sanitaria. Si bien puedo ingresar a Chile por tierra, debo regresar a la Argentina por aire. Yo debería tomar un avión desde Punta Arena hasta Santiago de Chile y desde Santiago de Chile. Luego se debe abordar otro avión que lo dejará en Buenos Aires y desde ahí, tomar un último vuelo hasta Tierra del Fuego. Todo eso me parece una locura”, entendió. Señaló además que “no hay una disposición entre los países y la ventaja solo existe para aquellos que tienen poder adquisitivo” teniendo en cuenta que se fomenta el turismo por avión o cruceros.

Un reclamo regional

La manifestación mencionada se realizó en simultáneo en Chile, en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. En tanto que también se replicó en Argentina en ciudades como Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Villa la Angostura, Puerto Madryn, Caleta Olivia, 28 de noviembre, Villa La Angostura.