«El acoso escolar no ha disminuido, cambia de forma»

El acoso escolar se caracteriza por romper el equilibrio y la estabilidad psíquica de la víctima. A más de medio siglo del primer estudio al respecto, aún es habitual. La tarea pendiente está en la formación vivencial y socioafectiva en las aulas, junto a las familias. La situación empeoró tras la pandemia, donde la violencia intrafamiliar se incrementó 140 por ciento (datos últimos de UNICEF), sumado a más ansiedad y depresión.

En el Día Internacional de la lucha contra el Bullying, Alejandro Castro Santander, psicopedagogo y director general Observatorio de la Convivencia Escolar (Universidad Católica de Cuyo, Argentina) se refirió a cuánto mejoró la concientización sobre el daño que provoca el hostigamiento escolar entre pares. Y las novedades no son buenas, según el experto. «El bullying, desde la primera investigación ya cumplió 50 años. Cuando uno ve cómo nos estamos organizando sobre el tema vemos que, realmente, hemos hecho poco y nada.

Como todo fenómeno de violencia no le ponés los remedios que corresponden. Es que no solamente no logramos que disminuya, sino que nos encontramos con que va cambiando de forma y se va acomodando de otra manera.

Tiene una matriz muy cultural.

Ahora estamos hablando de ciberbullying», explicó Castro Santander. El ciberbullying no deja de ser proporcional a la cantidad de horas que pasan las y los estudiantes en las redes sociales, más allá del tiempo físico en la escuela. Y eso agrava la situación, según Castro Santander porque la exposición a las redes es todo el tiempo.

«Si hay un chico hostigado en la escuela tiende a ser víctima en las redes y viceversa», añadió. El psicopedagogo señaló que la situación empeoró tras la pandemia y luego del largo confinamiento en las casas donde la violencia intrafamiliar se incrementó 140 por ciento (datos últimos de UNICEF), sumado a más ansiedad y depresión y eso repercutió en los niños, niñas y adolescentes. Pues eso lo reflejan en la escuela, repiten la violencia vivida en las casas.

A la hora de brindar consejos para actuar de manera temprana en caso de detectar casos de acoso escolar, Castro Santander aseguró que, en principio, si una padre o madre está al tanto, hablar con la autoridad del aula. Si no responde, hablar con el o la directiva de la escuela. Si tampoco responde, ir por supervisor o supervisora y así sucesivamente.

«Hay que confiar en la escuela, tiene sus protocolos. Sí es cierto que a veces hay instituciones ciegas o injustas y las víctimas terminan yéndose y no quien propició el bullying, pero hay que intentar iniciar el camino apenas hay indicadores de bullying, cuando un daño voluntario de un par contra otro», afirmó.