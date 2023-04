Cubiertas obligatorias desde el 15 de mayo en Ushuaia

El subsecretario municipal de Seguridad dijo que, alrededor del 15 de mayo, en coincidencia con el comienzo de la veda invernal, regirá para los vehículos la obligatoriedad de circular por la ciudad sólo con cubiertas de sílica o con clavos de acuerdo a la ordenanza 3771. En caso de no haberlas cambiado, el automovilista es pasible de una infracción. La jurisdicción se circunscribe desde la entrada de la ciudad hasta el ingreso al parque nacional.

Ariel “Machi” Pérez, subsecretario de Seguridad del municipio de Ushuaia, informó que aproximadamente en menos de un mes comenzará a regir en la ciudad la obligatoriedad de cambiar las cubiertas de los vehículos, dotándolos de las especiales de invierno para circular.

En función de concientizar tempranamente a la población, el funcionario puntualizó que la fecha es, como todos los años, alrededor del 15 de mayo, con el comienzo de la veda invernal: “ya para esa fecha tienen que empezar todos los vecinos y las vecinas de la ciudad con el uso de cubiertas de acuerdo a la ordenanza 3771” advirtió Pérez.

Las cubiertas que habilitan la circulación de los vehículos son las que están dotadas con clavos, o bien fabricadas con el material llamado silica (sílice, u óxido de silicio). La ordenanza estipula la fecha de comienzo de la veda invernal, que coincide aproximadamente con el 15 de mayo, pero que puede variar: “lo que sí dice la ordenanza es que en el plazo de la temporada de invierno tenés que hacer la colocación de cubiertas o en el caso que la autoridad de aplicación lo indique. Si vemos que antes del 15 está muy fea la transitabilidad, nosotros podemos sacar un comunicado informando que se debe empezar a tener en cuenta el uso de las cubiertas con clavos”.

Una de las preguntas más habituales de los automovilistas ante el comienzo de cada invierno, es dónde se deben colocar las cubiertas especiales: “uno ya sabe que mayormente tienen que ir en la tracción del vehículo, que pueden ser las dos delanteras, o algunos vehículos las dos traseras, como son los 4×4 que utilizan las cuatro ruedas”.

En caso de no haber cambiado el juego de cubiertas, el automovilista es pasible de una infracción. Ariel Pérez aclaró no obstante que “si lo paran en un operativo, o en algún lugar los inspectores, se le puede informar que por favor cumpla con la ordenanza”. Esto en relación con que “puede pasar que, como no son los inviernos de años atrás que tenías cuatro meses de nieve, en un día de sol que no quedó nieve en la ciudad y los vehículos capaz que no tienen las ruedas con clavo o de sílica, entonces en ese caso se le puede pedir por favor al vecino que haga la colocación, que próximamente si no cumple se le va a realizar la infracción”. Agregó que siempre queda a criterio del inspector en ese momento, aún cuando el uso es obligatorio.

La jurisdicción de la repartición de Tránsito de la Municipalidad se circunscribe desde la entrada de la ciudad hasta el ingreso al parque nacional. “Después en la salida de la ruta, ya es una definición de Transporte de la provincia, como pasó estos días, estas nevadas que nos han sorprendido, que la Dirección de Transporte o prohibió el ingreso o egreso de la ciudad” añadió el funcionario.

En cuanto a las cadenas, aseguró que su uso no está permitido, tal como dispone la ordenanza. “Nosotros recordamos hace muchísimos años que la mayoría de los vehículos, cuando yo era chico, andaban siempre con cadenas, y con las de hierro, no con las plásticas” rememoró.

En ese sentido refirió a la excepción dada a raíz de la particularidad de algunos barrios altos de Ushuaia, que tienen dos caminos para acceder, uno principal, sujeto al operativo invierno, y “caminos secundarios donde la gente necesita usar cadenas, mayormente usan las plásticas y las suelen colocar siempre en el acceso del barrio, no transitan por la ciudad con las cadenas”, según informó finalmente.