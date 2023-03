WhatsApp lanzará la función «autodestrucción»: para qué sirve

Hasta el momento, los millones de usuarios de WhatsApp solo pueden borrar los chats grupales si son administradores del mismo. Por esto, antes de eliminar un grupo, el responsable debe sacar a todos sus participantes como primer paso.

Luego, una vez que el administrador haya borrado a los integrantes, a continuación, debe salir de él. Pero, un detalle no menor es que una vez eliminado el chat, los ex miembros seguirán viéndolo en su lista de conversaciones, aunque no puedan enviar mensajes o archivos.

De esta manera, con la nueva función de WhatsApp, el impulsor del grupo podrá establecer de antemano una fecha de expiración en toda la conversación. Con el cambio especial de que esos chats van a desaparecer automáticamente de la aplicación una vez pasado el límite de tiempo fijado.

La compañía que pertenece a Meta trabaja en esta característica llamada «Expiring Groups» y, según ha advertido recientemente el sitio especializado WABetaInfo, estaría disponible en la versión 23.5.0.71 que será lanzada a través del programa TestFlight beta para iOS.

En esa línea, el portal de tecnología adelantó que la famosa plataforma de mensajería permitirá habilitar diferentes límites de tiempo de uso de estas conversaciones de varios miembros.

Inicialmente, según trascendió, los usuarios podrán establecer una duración concreta de esos chats grupales entre ‘En un día’, ‘En una semana’ o ‘Personalizar hora’.

Finalmente, WhatsApp también podría introducir el botón ‘Eliminar la fecha de caducidad’ en el caso de haber establecido un día de borrado previamente.

Otro punto a señalar es que esta opción «revolucionaria» estará incluida en el apartado de información del grupo. Como esta nueva función se encuentra en desarrollo, todavía se desconoce cuándo va a llegar a la base de usuarios de este servicio de Meta.

Cabe recordar que desde el año pasado, WhatsApp había iniciado el desarrollo de una opción complementaria a los mensajes temporales dentro de las conversaciones, donde se permiten que se guarden y conserven aquellos que se puedan considerar como importantes.

Los mensajes que formen parte de un chat temporal podrían ser almacenados en una sección adicional que los agrupará con la etiqueta «Guardado» y sería posible reconocerlos dentro de un chat por incluir el ícono de un marcador en la parte inferior derecha del texto.