WhatsApp: el truco para saber quién espía tu celular

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, ofrece nuevas actualizaciones que buscan optimizar la experiencia de los usuarios. Sin embargo, la interfaz no es infranqueable, por lo que nuestras conversaciones pueden ser espiadas por otras personas.

Si sospechas que alguien está leyendo tus chats, WhatsApp cuenta con una serie de trucos ocultos que te permitirán descubrir quién te espía.

WhatsApp: cómo saber si alguien está leyendo mis conversaciones

Para saber si alguien te está espiando y leyendo tus conversaciones de WhatsApp, podrás comprobar cuántas sesiones están abiertas en tu cuenta. Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:

Abrir WhatsApp.

Ir a la sección «Configuración».

Seleccionar «Dispositivos Vinculados».

De esta manera, se podrá visualizar un listado de todas las sesiones activas y su última conexión. Si no reconoces alguna, hacé click sobre ella y cerrá sesión.

Algunas señales de que están espiando tu cuenta de WhatsApp son:

La batería de tu teléfono celular se agota más rápido de lo habitual.

Te llegan notificaciones, pero no los mensajes.

La pantalla del dispositivo se calienta en exceso, incluso cuando no lo estás usando.

WhatsApp: cómo evitar que lean tus conversaciones

Algunas recomendaciones para evitar que espíen tus conversaciones de WhatsApp son:

No dejar tu celular desbloqueado en ningún lado.

Activar la verificación en dos pasos.

Bloquear las conversaciones con huella dactilar o código PIN.

No compartir tus contraseñas de seguridad.

No instalar aplicaciones ilegales en tu teléfono celular.

Cerrá la sesión de WhatsApp en cada dispositivo al finalizar su uso.