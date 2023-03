Tragedia aérea en Río Grande: «No me van a callar, no tengo miedo», dijo la mamá de la enfermera fallecida

“Por lo que me informó mi abogado, llegaron las grabaciones de la cabina, ya están en el juzgado de Río Grande, tienen que transcribirlas y subirlas al sistema del juzgado. Para las cintas de grabación de los motores hay que esperar unos días más, vamos a ver cuánto, por eso vamos a seguir insistiendo en que trabajen como corresponde y que dejen de mentir tanto ellos como el dueño de la empresa”, detalló esta mañana Mónica Ferrara en una entrevista durante el noticiero de A24.

También manifestó que el dueño de la empresa MD Fly Gustavo La Torre, quien además es el padre del piloto que condujo el avión sanitario que se estrelló en el Aeropuerto de Río Grande, sólo la llamó “para limpiar su apellido, no para solidarizarse y acompañarme”, porque “esto muestra lo que son y jamás estuvieron con las familias afectadas”.

“Quiero que aporten a la justicia y no que hablen conmigo nueve meses después. En todo caso, que se comuniquen con mi abogado para que se sepa qué fue lo que le pasó. Se lo pido por favor a la justicia porque necesito un castigo ejemplificador para que esto no vuelva a pasar”, reclamó.

Además adelantó que aparentemente en una semana estarían disponibles las transcripciones de la grabación de la cabina, aunque va a seguir insistiendo “para que se apuren porque todavía faltan las cintas de los motores”.

“Voy a seguir hasta el final, aunque quieran que me calle, yo no tengo miedo. No voy a callarme y si me callan ya saben por dónde voy a ir. Voy a seguir insistiendo para que esta causa no prescriba, y que se pongan a trabajar para preparar el informe final y elevarlo a la jueza. Les juro que voy a seguir hasta el final”, aseguró Ferrara.