Joven denuncia haber sido golpeado por empleadores

Tomás Ivanoff denunció haber sido víctima de golpes y amenazas de muerte por parte de sus empleadores, luego de violar su domicilio y agredir también a su novia y su padrastro.

El joven fueguino, con lesiones en varias partes del cuerpo, responsabilizó en sede judicial a Joaquín Pons y Julieta García: “Me pegaron y me patearon la cabeza varias veces. Se manejan como una mafia y con total impunidad aduciendo que tienen muchos contactos con gente poderosa”. Ivanoff afirmó que luego de demandarlos por estar en negro, con jornadas de 12 horas e intentar pagarle con fondos del Previaje, la persecución se extendió también a los dueños de otra peluquería en la que había comenzado a trabajar, debido a lo que perdió su nuevo empleo. “Quiero que la gente sepa lo que estoy pasando por si aparezco con un tiro en la cabeza o me incendian la casa” – expresó Tomás a Diario Prensa Libre con gran aflicción.

Con una gran carga de preocupación y angustia, un joven nacido en Ushuaia hace 21 años, se comunicó con Diario Prensa Libre para expresar “mi miedo a aparecer muerto cualquier día de éstos, porque estoy siendo hostigado por gente que no tiene límites y que no dudó en entrar por la fuerza a mi casa para agredirme físicamente. Ellos siempre dicen que por ser de Rosario tienen ahí muchos contactos ´útiles´. Creo que hacer pública mi situación puede servir para que la Justicia y la gente en general tenga una idea de lo que estoy pasando con mi familia”.

Munido de la documentación que prueba los distintos pasos judiciales que ha ido dando en el último tiempo, Tomás Agustín Ivanoff comienza relatando su situación: “Todo comenzó el año pasado cuando entré a trabajar en Il Salone, en calle Deloqui 860. Al comienzo realizaba tareas de cajero en la planta baja, en el salón de damas. A los dos o tres meses me pasaron a la caja de la barbería, en el primer piso. Allí brindaba servicio de caja, servía café y cerveza a la gente que se iba a atender, y también tenía que ofrecerles ropa, además de hacer la limpieza de todo el lugar. Todo eso tenía que hacerlo sin recibir sueldo porque ellos me decían que me pagaban con capacitación para que me perfeccionara en cortar el pelo, lo que yo ya sabía hacer. Aguanté así dos semanas pero después les dije a Victor “Pity” D´Antonio y a Joaquín Pons, que me parecía muy injusto porque yo trabajaba como cualquier empleado pero sin cobrar nada y tenía que asumir gastos inclusive de transporte.

Tenía que entrar con otro compañero desde las 10 a las 20.59 porque si entraba alguien antes de las 21 teníamos que atenderlo sí o sí. Por eso muchas veces la jornada se extendía más de 11 horas. Así estuve un año y tres meses cobrando un sueldo pero en negro hasta que fue el boom del Previaje, en donde me gestionaron lo que llamaron ellos un bono de fin de año. Con mis datos hicieron constar que yo me había alojado en el hostel de su propiedad, El Refugio del Mochilero, y que había gastado 200 mil pesos, lo que nunca ocurrió. Así el ANSES me iba a acreditar la mitad, o sea 100 mil pesos, que nunca quise cobrar aunque me mandaron la tarjeta y todo. Realmente me manipularon a mí y a un montón de gente más para hacer esa transfugueada. Así y todo un día, después de llegar 20 minutos tarde porque me encargo de darle la medicación a mi abuela de 86 años que tiene Alzheimer avanzado, Julieta García me echó diciéndome `¡te vas de acá pendejo de mierda, agarrá tus cosas y andate!´. Ante esa situación tuve que hacerles una demanda laboral para poder cobrar porque ni siquiera pude afrontar compromisos que hasta hoy sigo teniendo impagos”.

En relación a ese reclamo judicial, ocurrido entre abril y mayo de este año, Tomás refiere que hace algunos días atrás, al ser sus empleadores notificados de una fecha de audiencia y del requerimiento de pago de alrededor de dos millones y medio de pesos, calculado por la abogada que lo representa, se produjo un violento episodio en su propia casa en la que resultó damnificado él pero también su novia y su padrastro. “Estaba en mi casa cuando de repente irrumpió con violencia Joaquín Pons, gritándome ´cómo carajo nos demandaste ´, entrando enseguida detrás de él Julieta García, que vive justo al lado. Entre los dos sacaron a mi padrastro afuera, cerraron la puerta, me arrinconaron y me empezaron a pegar. Mi novia intentaba frenarla a ella pero fue imposible, estaba enceguecida, sacada. Me tiraron al piso y me patearon varias veces la cabeza, la espalda… en todos lados. Fue un momento realmente muy traumático”.

Sobre la intervención policial en el hecho, Tomás cuenta que “llamamos enseguida a la Policía y cuando salimos afuera justo pasaba un furgón de Policía Científica, al que paramos para contarle lo que acababa de pasar. Fueron detrás del vehículo Audi A 5 en el que se había ido Joaquín Pons y después pude saber que lo habían logrado interceptar. Julieta en tanto estaba también subiéndose a su auto para irse pero los uniformados que llegaron en un patrullero se lo impidieron. Después Policía Científica ingresó a mi casa para registrar cómo había quedado todo… y fuimos a la dependencia a hacer la denuncia”.

A raíz de lo sucedido, Julieta Celeste Rocío García, de 33 años de edad fue aprehendida por el personal policial en carácter de comunicada, mientras que Joaquín Pons fue notificado de derechos y garantías procesales, ordenando la Justicia que se le actualice el prontuario con la toma de huellas digitales y se constate su domicilio.

Tomás relata que con asombro al día siguiente fue notificado de que Julieta García lo había denunciado a él como causante de un rasguño: “24 horas después de la violación de mi domicilio y la agresión física a mí y verbal a mi novia y mi padrastro, la Policía me notificó de una presentación de Julieta en mi contra. Ella mostró un rasguño que dice tener desde la nuca hasta la costilla, en forma de L. Eso no solo es absurdo, porque ella entró a mi casa a pegarme, sino imposible porque tenía puesta una campera, tal como se puede ver en las filmaciones que hice cuando se iban. Esta mujer cuenta con gravísimos problemas penales justamente por agredir a una ex pareja, por lo que a nadie extrañó que fuera tan violenta conmigo, a la par de Joaquín. Es capaz de hacer cualquier cosa, por eso nos da miedo a mi novia y a mí que un día suba otra vez la escalera y nos haga algo porque es muy peligrosa y vive al lado nuestro”.

Ante la difícil situación que le toca vivir, Ivanoff reiteró su miedo a volver a ser atacado, su familia o dañada su casa: “Esta gente actúa con gran impunidad, todo el tiempo dicen que tienen vínculos con el poder, con el gobierno nacional y con la Justicia. Ellos son dueños de muchas empresas además de la peluquería Il Salone Social Club, en donde también tiene su estudio jurídico Alejo Pons; tienen El Refugio del Mochilero, la empresa TNT SRL, hacen trabajos de construcción para privados y entes públicos y son dueños de las pantallas de publicidad que están en las calles, entre otras más. Inclusive Alejo Pons siempre menciona que su novia es la hija del juez laboral Guillermo Penza. Justamente cuando me agredieron me miraban y se reían, como si ellos pudieran hacer de mí lo que quieran…”.

Finalmente, con el asesoramiento jurídico de la abogada Ana Laura Giordano, Tomás piensa continuar adelante con todas las acciones necesarias “porque no está bien que a pibes como yo, les pasen estas cosas. Yo me independicé desde muy chico y siempre fui muy laburador. Lamentablemente hay gente oportunista que se aprovecha de personas como yo, basureándome, denigrándome e inclusive pegándome…Ellos toman chicos y los despiden a cada rato. Y esto no puede seguir así”.

Cualquiera de los mencionados en la presente nota cuentan con el espacio a disposición para efectuar las declaraciones que consideren pertinentes, al igual que cualquier otra persona que crea que sus dichos pueden significar un aporte al esclarecimiento de los hechos denunciados.