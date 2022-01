En Malvinas, los isleños iniciaron las actividades para conmemorar el ‘Año de la Liberación’

Según detalla Mercopress, la primer ceremonia tuvo lugar el pasado domingo 9 de enero, en el ‘Bosque Memorial’ a los caídos en la guerra de 1982, marcando así el inicio de las conmemoraciones por los 40 años «de la liberación de las Islas».

Representantes religiosos, civiles, personal militar y organizaciones de veteranos se sumaron a la ceremonia, en la que se dio lectura a los nombres de los 255 combatientes británicos y de los tres civiles de Malvinas caídos durante el conflicto.

«Hubo distintas oraciones y el coro de las esposas de Militares de las Falklands cantó ‘Los Recordaremos” (We Will Remember Them) en tanto el coro de la Catedral de Stanley, el Himno a las Falklands que fue acompañado por los presentes», detalla el portal informativo.