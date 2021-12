Protesta frente a la planta de Solnik e incertidumbre en Mirgor

El fin de año no transcurre con tranquilidad para el sector metalúrgico. En Solnik, esta mañana, hubo una manifestación acompañada por el Congreso de Delegados de la Seccional Río Grande. Reclamaron por el premio de fin de año y por la efectivización de contratados. Por otro lado, un grupo de trabajadoras y trabajadores de Brightstar se hicieron presentes en la planta de Mirgor, para saber si serán reincorporados o no. Había gran incertidumbre y angustia entre quienes no tenían certeza sobre su continuidad laboral