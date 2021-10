Trabajadores de Brightstar se manifestaron ante la falta de respuestas

Marcada preocupación existe entre los trabajadores de la empresa Brightstar ya que la firma no ha dado respuestas del futuro de la firma fabril. Ante la falta de respuestas, los trabajadores que se desempeñan en ese establecimiento, acompañados por integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica, llevaron adelante una manifestación en la puerta de la fábrica, ubicada en Islas Malvinas 2150 con el objetivo de insistir por respuesta ante la pronta finalización de la conciliación Obligatoria impuesta por las autoridades provinciales.

Lo cierto es que alrededor de la hora 15:00, fueron cientos los trabajadores que se concentraron en la puerta de la firma donde llevaron adelante una ruidosa manifestación.

En el lugar hubo algunos oradores, entre ellos, una operaria de Brightstar quien expresó que el objetivo de la manifestación es “hacer sentir nuestro reclamo y que la sociedad se entere que estamos pidiendo por la continuidad de nuestros puestos de trabajo. No vamos a aceptar que la única alternativa sea el cierre, no permitiremos que la actitud arbitraria de una empresa decida sobre nuestras vidas”.

Entre otras cosas dijo que en el lugar «hacemos escuchar nuestra voz porque queremos un futuro para nuestros hijos, pedimos que el Intendente y el Gobernador insistan en nuestro reclamo. Todos juntos y unidos estamos convencidos de seguir peleando como hemos aprendido”.

Acompañamiento de la UOM

En el lugar hubo integrantes de la Unión Obrera Metalúrgica, encabezados por el Secretario General Oscar Martínez quien, al hacer uso de la palabra aseguró que los trabajadores no están solos, “tienen el apoyo de todos y debemos mantenernos unidos, organizados y solidarios. Nos debemos fortalecer para lograr lo que nos hemos propuesto desde un comienzo”.

La situación de Brightstar

Cabe recordar que Brightstar anunció el cierre de su planta por falta de kits para armar celulares y adelantó la salida de las vacaciones de la totalidad de sus trabajadores que alcanza un total de 350 operarios. También abrió el retiro voluntario para los trabajadores.

Según explicaron desde la firma, la situación de Brightstar es a consecuencia del problema de los faltantes de componentes para celulares y televisores derivada de la crisis asiática.

La historia

La marca Brightstar llegó al país en 2004. Fabricó para una codiciada cartera de marcas como LG, Blackberry, Samsung y Motorola, entre otras. En su planta de Río Grande llegaron a trabajar 2700 trabajadores entre 2010 y 2014. En 2015, comenzaron los problemas, Motorola se fue con Newsan y Mirgor pasó a ensamblar el 70% de los celulares de Samsung. La crisis se aceleró y el plantel de trabajadores se redujo.

El 17 de noviembre del año pasado, la familia de Nicolás Caputo, cercano al ex presidente Mauricio Macri, compró Brightstar y se comprometió a mantener todo por dos años. Cuando LG anunció que dejaría de fabricar telefonía celular, el panorama para Brightstar se complicó.

Ante este panorama, tanto los operarios de Brightstar como integrantes de otras firmas nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantuvieron medidas de fuerza durante tres días en reclamo de sus fuentes de trabajo. Las autoridades decidieron dictar la conciliación obligatoria, situación que vence en pocos días.

En el lugar, peligran 350 puestos de trabajo de manera directa y una cantidad no definida de puestos de trabajo indirectos. Los trabajadores indicaron que aunque la empresa no confirme que el cierre es definitivo, no sabe cuándo reabrirá. La situación es compleja, porque en toda la isla la industria comenzará a frenar por la falta de componentes para armar televisores y celulares.