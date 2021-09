Chile reabre sus fronteras a los extranjeros vacunados

La medida entrará en vigencia a partir del 1 de octubre y requerirá la documentación sanitaria internacional que varios países hicieron entrar en vigencia para frenar el avance de la pandemia de coronavirus

El cambio permitirá también a chilenos y extranjeros residentes a salir del país, siempre que cuenten con Pase de Movilidad, a excepción de niños y adolescentes que pueden prescindir del documento.

«Las personas que ingresen al país deben cumplir con las medidas (de control sanitario), realizar el autoreporte, como también respetar las medidas de autocuidado», señaló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Cuáles son los requisitos para viajar a Chile

A partir del 1 de octubre, los extranjeros que viajen a Chile deberán contar con un examen PCR negativo realizado 72 horas antes de embarcar, un seguro médico particular y una certificación de vacunas de su país de origen.

Los viajeros podrán utilizar los aeropuertos internacionales de Iquique y Antofagasta en la zona norte y el de la capital, Santiago.

Las autoridades sanitarias aclararon que, no obstante, a partir de esa misma fecha no habrá hoteles de tránsito. Por lo tanto, las personas que lleguen al país deberán guardar aislamiento durante cinco días, en caso de contar con Pase de Movilidad, y siete en caso de no contar con la acreditación, siempre en el domicilio declarado.

Por qué hay más apertura de actividades

La medida se tomó debido a la marcada reducción de casos producida a raíz del aumento de temperaturas previo a la temporada estival y al plan de vacunación contra el coronavirus, que cobró mayor impulso luego de la segunda ola que produjo alrededor de 8 mil casos diarios.

La vacunación llegó al 87,2 por ciento de la población objetivo, compuesta por cerca de 15 millones de personas. Y desde hace un mes, la pandemia se estabilizó y las autoridades flexibilizaron progresivamente las restricciones de movilidad y aforo.

A la fecha, 1,64 millones de chilenos contrajeron el Covid-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria, declarada en marzo de 2020, y murieron poco más de 37 mil.

En este contexto, el gobierno de Sebastián Piñera lanzó la posibilidad de levantar el estado de excepción por catástrofe el próximo mes y dejar atrás el toque de queda a actualmente rige en todo el territorio nacional entre la medianoche y las 5 de la madrugada.

