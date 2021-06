Los trabajadores denuncian que en Australtex “quieren levantar la empresa con lo que le van a sacar a los trabajadores”

En la mañana de hoy, representantes de SETIA brindaron una conferencia de prensa donde explicaron la situación de las negociaciones, para poder cobrar el 100% del salario.

Desde el otro sindicato textil, AOT avalaron la propuesta de la empresa, que luego del incendio propuso pagar el 75% de los salarios. Muchos de los trabajadores firmaron el acuerdo, que era personal. Aunque algunos delegados de ese mismo sindicato denunciaron “aprietes” para que firmen los trabajadores.

“El secretario general planteó un 75% que no se debatió y lo planteó directamente en una asamblea donde estaba la minoría, y que tampoco estuvieron de acuerdo”, dijo uno de los delegados de AOT, disconforme con la dirigencia de AOT, durante la conferencia de prensa de SETIA.

En tanto que el secretario general de SETIA, Mariano Tejeda, volvió a criticar los acuerdos propuestos por Australtex y aseguró que “nosotros no somos cómplices, no nos vamos a hacer cargo. Es algo que debería responder la AOT. La gran mayoría de esos trabajadores que fueron a firmar en una situación extorsiva, no están de acuerdo. Y hay compañeros de la AOT que no han sido parte de ese acuerdo. En lo que a nosotros respecta vamos a seguir con esta transparencia”, dijo.

Y agregó: “Había quedado claro que esos acuerdos eran ilegales. Hay que tener en cuenta que se involucró el Ministerio De Trabajo y nuestro gremio a nivel nacional, pero igual hicieron lo que quisieron”.

“Desde la empresa se dicen víctimas de un incendio, pero quieren levantar la empresa nuevamente con lo que le van a sacar a los trabajadores. La empresa creo que ganó esta batalla, pero no con nosotros, no fuimos cómplices de este manejo asqueroso hacia la representación de los trabajadores”, sentenció Tejeda por FM Masters.

“Ante esta situación tenía que salir la lealtad y la transparencia de la fuerza sindical, desde SETIA estamos haciendo lo que corresponde y del otro lado no lo pueden decir, no creo que puedan mirar a sus trabajadores a la cara”, concluyó.

Fuente: Tiempo Fueguino