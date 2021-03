Avanza la causa de abuso sexual en plena calle

Por Silvana Minue-La joven Andrea De La Vega pasó una situación desagradable al caminar por la calle Onas hace unos días cuando volvía a su casa hace unos días. Según relató en FM Master`s, “alrededor de las 9:15, se me cruza y me dice algo cerca del oído. Se va en dirección contraria, sigo caminando y una cuadra y media, me pasa y me dice un par de cosas. Al rato me cuenta que tenía que ir a trabajar ahí cerca de La Anónima y me hace señas, me grita que hermosa que sos”.

La chica siguió caminando, pero el sujeto seguida “dándole charla” y al llegar a Pontón Río Negro y Virasoro “viene corriendo y me dice “discúlpame te puedo pedir que me llames un remise?, bueno te llamo, le dije y llame a la cooperativa. Ahí me dice “no pará, te puedo dar un beso”. Acto seguido “se tira encima mío y me toca en el glúteo, con la mano me intenta agarrar de arriba y besarme. Entonces lo empujó y metí una cachetada”. Por lo tanto, comencé a filmarlo con el celular ante la actitud del “tipo que ni se inmuto”.

Denunciar el acoso

Andrea tomó fuerza y contó lo sucedido en las redes sociales, escrachando al acosador y luego formalizándola denuncia con el abogado querellante Jorge Hernández. Hoy deberá ratificar la denuncia, sumar pruebas y aclarar su testimonio.

Hernández adelantó a TIEMPO FUEGUINO que la causa se encuentra en el Juzgado de Instrucción Nº3, la pena que le correspondiera es de “6 meses a 4 años de prisión por abuso sexual” y “desde la representación legal solicitamos la pena máxima” y el acusado ya está identificado como Víctor Sebastián Guala Bustamante. Además “se ordenó una prohibición de acercamiento y contacto de todo tipo sobre todo porque familiares de él tomaron contacto con ella para decirle que pare la denuncia”.

El abogado querellante indicó que “el juez Federico Vidal y el secretario Salvador Stratico en un tino solidario y trabajando en conjunto con la víctima, otorgaron la prohibición de acercamiento para con la víctima, medida de protección ante la violencia de género. Mientras que el acusado le pedirá pericias psiquiátricas para saber si estaba en sus cabales al momento de cometer el hecho”.

Mientras tanto Guala Bustamante continua libre, pero De la Vega alentó en TIEMPO FUEGUINO a las mujeres que si le sucede una situación similar que “ante la mínima duda de acoso que llamen a la policía y que tenemos que hacer las denuncias!! Que entiendo su miedo, pero ya no nos podemos callar más!”.