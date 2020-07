Campaña contra aumento de TV Fuego en redes sociales

Cientos de vecinos se sumaron a una campaña contra la única empresa distribuidora de TV por cable e Internet en la ciudad. Pidieron que intervenga el estado para poner fin al monopolio, y que regulen los aumentos y controlen la velocidad de navegación.

En varios grupos de Facebook, cientos de vecinos, indignados por los constantes aumentos en las facturas de servicio de parte del empresa TVF FUEGO, iniciaron una campaña, en principio para frenar los mencionados aumentos, como también por la poca o casi nula velocidad de navegación.

“Desde que empezó la cuarentena, entendimos todos los que usamos internet para trabajar o para ocio, que nada iba a ser como antes” indica el reclamo.

“Pero lo que no entendemos es que paguemos casi 5 mil pesos por mes para llegar a casa y encontrarte que NO podes usarlo, ni para entrar a Facebook, ni jugar a ningún juego online, por la cantidad de paquetes perdidos y la cantidad de lag que hay”

El reclamo señala además, “tampoco entendemos que nos pidas que NO usemos lo que pagamos. Pedís por favor en la tele y en tus redes sociales que no usemos el streaming, que no realicemos descargas grandes, que no usemos las llamadas y video llamadas, y muchísimas cosas más” reprochan.

El comunicado concluye “creo que nadie se anima a hablar, y creo que es el momento de hacerlo, de que compartas este mensaje si te sentís perjudicado, que nos hagamos escuchar”.

Finalmente, se destaca en el mensaje: “basta TV Fuego. NO A LOS AUMENTOS DE PRECIOS Y REDUCCIÓN DE VELOCIDAD”

Otro tanto, se cuestionaban porque se encuentra monopolizada la empresa de distribución de internet y porque el estado no interviene para terminar con el monopolio, y regular el servicio.

Por otro lado, varios otros vecinos se quejaron de la atención especialmente en esta época de pandemia, donde les indicaban que por la situación sanitaria, las NO HABÍA TECNICOS, y sus reclamos podrían demorar hasta 15 días, tiempo que se quedaban sin internet o TV por cable.