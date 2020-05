Proyecto de emergencia: “Es momento de consenso y no de ventilar trapitos”, dijo Marcelo Córdoba

Planteó restringir la posibilidad de acceso al crédito sólo a las pymes y pequeñas empresas. “La ley tiene que ir a sacarlos del pozo en que las dejaron las políticas neoliberales. Hay talleres que han caído en quiebra y, si esa ley va a ir ahí, bienvenido sea, pero si va a ser para amigotes que se camuflan y victimizan, va a haber problemas”, advirtió.

“La clase política tiene que demostrar credibilidad y para eso debe haber una ley consensuada. Es una oportunidad para que la clase política demuestre que tiene buenas intenciones y trabaja para el bien común”, sostuvo.

“Tenemos que ayudar a que salga una ley que abarque a todos y no le joda la vida a nadie, porque cuando vemos que se exime de algunos tributos, espero que no sea a los muchachos que han hecho la bolsa en los cuatro años que pasaron. Es muy importante para retomar las riendas de crecimiento interno”, opinó del proyecto.

Respecto de los cruces entre oficialismo y oposición por esta iniciativa, manifestó que “no es momento de ventilar trapitos sino que es un momento de consenso, de respeto por todos los que están sufriendo, que quedaron sin trabajo y sin obra social. Nosotros de ninguna manera nos oponemos porque el espíritu de la ley apunta a los que fueron más castigados”, expresó, reiterando la salvedad de que “estos créditos tienen que ir a aquellos que fueron quebrados por las políticas de estos cuatro años y no a los que gozaron de los intereses de los bancos. Esos sectores no deben estar alcanzados de ninguna manera. No vamos a estar de acuerdo si se beneficia a los pícaros de siempre que andan dando vueltas viendo qué más le pueden sacar al Estado”, enfatizó.

Por otra parte, Córdoba reivindicó la importancia de mantener “salarios dignos para los trabajadores”, porque además del comercio, “la economía interna de la provincia en estos últimos doce años se ha basado en la industria fueguina y el salario de los estatales”, en medio de un reclamo para que se pague el aumento acordado en paritarias.

“En el sector público no estamos pasando un buen momento, y reitero que la economía se reactiva con salarios dignos, con trabajadores en blanco. Si se distribuye mucha plata en unos pocos, la economía no se va a reactivar. Ya se ha distribuido dinero importantísimo que no se reflejó en la economía interna”, indicó.

Consultado acerca de si hay diálogo con los legisladores de extracción gremial de la Cámara, lamentó que no exista. “Tampoco se dieron las posibilidades en esta cuarentena, pero creo que los legisladores de extracción gremial, si llegan a través de una estructura política, es muy difícil que respondan a las bases. No hemos podido hablar y cada uno sabrá la responsabilidad que le compete”, concluyó.