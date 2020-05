No habra alumnos repitentes en Tierra del Fuego

La ministra de Educación de la provincia, Analía Cubino, confirmó lo adelantado hace una semana que las actividades virtuales y online que se realizan desde el inicio de la cuarentena por COVID-19 no tendrán calificación numérica, como asi tampoco habrá alumnos repitentes, ya que se generarán instancias de apoyo y en 2021 se profundizarán los contenidos pendientes. Además estimó que las clases presenciales podrían retomarse en agosto o septiembre, pero en primera instancia sería para los alumnos que egresan este año.

Cubino confirmó que “las actividades que vienen haciendo los alumnos en todos los niveles en el marco el aislamiento, no van a tener calificación numérica sino una evaluación formativa” en la que se reforzará “le devolución de los docentes y el vínculo que se ha generado con las familias, siempre acompañando todo este proceso tan complejo y particular”, dijo.

Cabe recordar que a mediados de marzo, a partir del inicio del aislamiento obligatorio y preventivo por Coronavirus y la suspensión de clases presenciales, se generó el programa ‘Aprendo en Casa’ en el que alumnos de todos los niveles y modalidades educativas acceden a contenidos y actividades por distintos medios virtuales: Whatsapp, e-mail o videoconferencias.

“Estamos atravesando una situación muy difícil, donde en algunas familias se han profundizado las situaciones que ya eran preocupantes, como la incertidumbre sobre el acceso al alimento, la imposibilidad de trabajar y la falta de acceso a la tecnología –explicó Cubino-. Aun así, es muy favorable la respuesta que se generó desde los propios estudiantes, el vínculo con los docentes y el acompañamiento permanente de las familias”.

No habrá alumnos repitentes por la cuarentena: “En esta situación tan compleja y excepcional, pensamos en términos de promoción, no de repitencia”, señaló la Ministra de Educación de la provincia. “Estamos analizando las posibles herramientas de apoyo y compensación, con alguna instancia presencial mínima antes de la finalización del ciclo lectivo –dijo-, y habrá un refuerzo importante en la primera etapa del próximo año, en aquellos contenidos o aprendizajes que no fueron incorporados este año por la suspensión de clases presenciales”, sostuvo.

Cubino explicó que el objetivo es “continuar y profundizar el acompañamiento pedagógico de todos los alumnos para que puedan promover hacia el siguiente año, planteando estrategias para abordar los ejes y contenidos desde las distintas áreas”. Y agregó que “cuando se reanuden las clases presenciales, por supuesto habrá dispositivos de apoyo, de acompañamiento individual y grupal específico”.

Alumnos que egresan este año podrían volver a las aulas en agosto o septiembre: “Hasta que no exista una vacuna (contra el COVID-19) no vamos a volver a las clases como las que teníamos antes del 16 de marzo”, remarcó Cubino. Y estimó que las clases presenciales “podrían reanudarse en agosto o septiembre, en primera instancia para los alumnos que egresan este año porque necesitan desarrollar sus prácticas profesionalizantes en secundaria, y transitar el traspaso a secundaria en el nivel primario”.

La Ministra de Educación aclaró que eso ocurriría “en el mejor de los escenarios” y subrayó que “dependerá del avance del virus y de cómo impacta en el nivel de contagio, la apertura de nuevas actividades permitidas”.

Cubino anticipó que cuando se defina la vuelta a clases presenciales, será “bajo un protocolo específico, que seguramente incluirá la refuncionalización y adecuación de las instalaciones de los establecimientos educativos para garantizar la distancia social y todas las medidas de prevención en seguridad e higiene para cuidar a los alumnos, docentes y a todas las familias”, analizó.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo para que todos los niveles puedan volver este año, al menos con alguna instancia presencial”, aseguró Cubino y remarcó que “las decisiones serán como hasta ahora, priorizando la salud, la seguridad y en función de la evolución del contagio del virus”.

Fuente: Crónicas Fueguinas