Alberto Fernández confirmó que prepara «protocolos» para la apertura de actividades

Este es el plan que tenemos. Si cumplimos, podemos salir, si no lo cumplimos, tenemos que sostener el plan que está en marcha», señaló el mandatario nacional sobre la cuarentena que finaliza el próximo domingo y que se extenderá con nuevos términos.

El jefe de Estado indicó que por estas horas el Gobierno trabaja para «organizar el protocolo de una serie de actividades económicas».

«¿Cuál es la idea? Decirles ´Miren, gobernadores, si las industrias se abren con estos protocolos, podemos volver. Pero evitemos el transporte público, que las empresas se hagan cargo (de los traslados), evitemos el transporte interjurisdiccional, que trabaje la gente de la zona´», expresó Fernández en declaraciones a radio Con Vos.

«Son todas cosas que estamos terminando para esta nueva etapa», indicó el Presidente.

A la vez, indicó que «los que gobiernan son muy conscientes de los riesgos» del coronavirus, pero otros sectores «hablan con una liviandad impresionante».

«Hay que ser un poquito cuidadosos. Ayer leí una nota de Alfonso Prat Gay que decía que por la cuarentena están destruyendo la economía. Es impresionante. Lo dicen los que destruyeron la economía sin coronavirus. ¿Cómo se animan a hablar así? ¿Con qué autoridad moral hablan así?», cuestionó.

En el mismo sentido, también apuntó a los empresarios que piden mayor flexibilización de la cuarentena y a los planteos de economistas y profesionales contra la emisión monetaria y el déficit fiscal.

«Fíjense lo vivo que mantenemos el aparato productivo del país que hasta pagamos el sueldo de los empresarios. No puedo entenderlos. Le pagamos desde el Estado, todos los argentinos.

Para mantener en pie el sistema productivo», expresó.

Y agregó: «Me impresiona la liviandad con la que algunos opinan. Dicen que están preocupados por todo el déficit fiscal, pero el Estado se tiene que encargar de pagar el sueldo de todos los empleados. Pónganse de acuerdo. Si tenemos que pagarle a los empleados de ustedes, está claro que vamos a tener más déficit fiscal».

Por último, indicó que está a favor de que el Estado no interfiera en los acuerdos de recortes salariales que firman los empresarios con los gremios: «Hay gente que por no trabajar tiene menos costo, porque tiene muchos menos gastos».