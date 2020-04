Protocolos de regreso a las fábricas: “La vuelta va a ser reducida y en forma progresiva”, explicó Romero

“El protocolo sanitario fue presentado hace unos 20 días, cuando se suscitó el caso de Mirgor. La empresa presentó un protocolo sanitario a efectos de ser evaluado por la UOM y hacer algunas correcciones, también AFARTE presentó uno y luego iba a ser presentado al Gobierno de la provincia. Tuvimos reuniones con AFARTE pero dejamos establecido que el comité de emergencia es la única autoridad de aplicación del protocolo sanitario, junto con el Ministerio de Salud. Más allá de que se pongan de acuerdo las empresas y el gremio, este protocolo lo debe aprobar el comité”, subrayó por FM Master’s.

“A la fecha estamos analizando todas las actividades comerciales e industriales que podrían volver a la actividad, que no será rápida. El Gobierno de la provincia ha dictado el decreto 556 que habla de conformar un grupo de trabajo entre los ministerios Salud, Producción y Trabajo. El ministerio de Producción definirá las actividades que pueden retomarse y el de Trabajo supervisará el cumplimiento del protocolo aprobado por Salud”, precisó.

“Luego de este trabajo tendríamos un programa para presentar ante Nación, tal cual lo expresó el presidente, porque deben ser las provincias las que planteen alternativas con un protocolo sanitario”, recordó Romero.

Se apunta a que no haya “masividad” en este retorno a las plantas fabriles. “De aprobarse la excepción, no va a concurrir el 100% de la planta laboral de las industrias, sino que será progresivamente. Todos entendemos que las clases van a comenzar en junio o julio, y va a haber muchos chicos en las casas, muchas madres solteras de esos chicos que no van a poder retornar al trabajo; además va a haber grupos de riesgo, gente mayor, gente con problemas de EPOC o asmáticos u otras patologías, que no van a poder volver a trabajar. Obligatoriamente la vuelta a la actividad no va a ser al 100% y aparte van a regir las normas de distanciamiento y de seguridad. La vuelta va a ser reducida y en forma progresiva”, concluyó el funcionario.