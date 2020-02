El empresario Miguel «Gucho» Oyarzún, quien es dueño de la Zapateria «Stella Maris» de Ushuaia y quien tiene la concesión de la Turbera «Valle Carbajal» por donde pasa el Río Olivia; alambró el acceso al Río incluido el Río mismo.

Dicho accionar se encuentra prohibido por el Código Civil y Comercial de la Nación, porque en su artículo 1974 establece el límite al dominio del Camino de Sirga, el cual es de 15 metros públicos desde la orilla del Río.

Por otro lado, la secretaria de Ambiente de la provincia, Eugenia Álvarez, en Radio Pública Fueguina manifestó que personal del ministerio de Producción y Ambiente se hizo presente en el Río Olivia, constató la infracción del Empresario Oyarzún y labró la multa que corresponde.

“Se multó al empresario por alambrar un curso de Agua Público y se lo instó a retirarlo voluntariamente, si no, lo haremos por la fuerza pública”, afirmó la secretaria Álvarez, en referencia a la violación de la Ley Provincial 1.126 “Ley de Aguas”.

“Estas actitudes no podemos tolerarlas” finalizó. No obstante, la suma de la multa que tendrá que abonar el empresario Oyarzún no trasendió, ni el plazo otorgado para el retiro voluntario del alambrado.