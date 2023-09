Taxistas y remiseros se reunieron con la Cámara de

Después, indicó que “En la conversación del día de hoy surgieron varios aspectos que no están permitidos por la reglamentación actual. También el tema de que en Tolhuin se ha prohibido, en Buenos Aires, en CABA también hay un juzgado donde han hablado de la legalidad de la plataforma Uber, en el ámbito de la Capital Federal. Acá, lo que me parece importante, es que hay una normativa vigente en el Concejo Deliberante y hay una situación anómala porque a los remis y a los taxis, como ellos lo manifiestan, les exigen distintos seguros y distintas responsabilidades que tendrían las personas que utilizan la plataforma”, advirtió Iglesias.

También indicó que “Después, por otro lado, está el tema que en la plataforma, digamos para decirlo en forma simple, desde Buenos Aires controlan a las personas que están en Río Grande y no hay una certeza jurídica o responsable, de las personas que estarían comandando ese vehículo. Una cosa es acá, donde vos sabés quién es el taxista, si está habilitado, si está reglamentado, tiene su carnet de conductor profesional, rinde el examen con un montón de situaciones que no estarían contempladas en las exigencias de la plataforma”, remarcó el presidente de la Cámara de Comercio.

Respecto de la opinión que tienen en la Cámara, manifestó que “Nosotros, lo que vemos, es una depreciación -en la forma como se quiere instrumentar- de la responsabilidad que tiene un servicio público. Me parece que por ahí va, o sea, hay que definir primero si es un servicio público o no. Si lo único que tenemos es una plataforma que viene de otro lado, no sé, de Irlanda o de donde sea, que cobra y presta una certeza de que los coches tengan clientes rápido, me parece que es un poquito como dejar de lado el control que debería tener como responsabilidad el municipio y el Estado en sí”, señaló.

José Luis Iglesias se refirió a la posibilidad de “situaciones emergentes de cualquier persona, porque utilizó la plataforma y vos no podés saber ciertamente en tu ciudad quién es, qué puede agarrar y andar llevando de un lado a otro una persona”. También mencionó que se posicionan “a favor de que el reclamo, como lo están presentando, parece justo, vemos la justeza de los reclamos”, remarcó, refiriéndose al planteo de taxistas y remiseros.

En ese mismo sentido, dijo que para el caso de Uber “Si cumpliera todos los parámetros exigidos que le exigen a ellos, no habría ningún problema, porque va con la Constitución Nacional nuestra y el permiso de trabajar. O sea, vos podés trabajar, pero con determinado escudo. O sea, yo soy policía, pero en verdad era agente de seguridad. Entonces las responsabilidades son distintas, no podés portar armas”.

“En este caso, la explicación simple que yo quiero hacer es que el vehículo también tiene una responsabilidad, el estado del vehículo y todo esto. Y si eso se soslaya, no sé porque eso es más barato o lo que sea, el Estado no puede producir anomia en la sociedad. Tiene que hacerse responsable de su deber de policía y de control, porque, aunque no quiera la persona, tiene que ejercer la responsabilidad sobre el cuidado de ella”, concluyó el presidente de la Cámara de Comercio.