Padres plantean serias dificultades en la Escuela de Almanza

En la localidad de Puerto Almanza, los padres de la Escuela N°44 “Héroes del submarino ARA San Juan”, anexo de la N°6 de Lago Escondido, exponen las problemáticas que enfrenta el establecimiento y su impacto en la educación de sus hijos.

Romina Valdés, madre de un alumno, expresó su preocupación ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación a las dificultades planteadas: “Tenemos varias problemáticas en la escuelita donde siempre estamos con los papás reunidos, enviando notas al Ministerio de Educación, de las cuales son muy pocas las que hemos obtenido respuestas”.

Entre las cuestiones destacadas, Valdés mencionó el bajo nivel pedagógico, la falta de materias y la dificultad para que los docentes lleguen debido a la limitada logística. En este sentido, subrayó: “Tienen menos materias de las que corresponden. Esto se debe un poco a la logística, ya que es complicada. Hay solo un transporte que puede traer a los docentes de los tres niveles, hace varios viajes en el día y muchas veces no hay lugar en el transporte, hay lugar para cuatro personas nada más, no hay lugar para que vengan los docentes”.

La madre de un estudiante de la escuela detalló que las limitaciones afectan tanto al nivel primario como al secundario, donde falta la cobertura de asignaturas básicas como inglés, música y plástica.

Además, la carencia de docentes residentes en Almanza, sumada a problemas de infraestructura como falta de agua potable y problemas de energía, complican la situación educativa. Ante este panorama, los padres buscan una solución: “Estamos solicitando ahora una reunión con la ministra de Educación para tratar de resolver estos inconvenientes y dar una mejor educación a nuestros hijos”.

“Es muy frustrante que siempre haya excusas o que no haya soluciones en concreto. En Almanza no tenemos agua potable. Estamos pidiendo hace un montón, por ejemplo, que se haga bien la toma de agua para la escuelita. Nosotros dependemos de los caños del vecino, literalmente. Así como también falta mantenimiento, tenemos problemas de energía. El grupo generador que da energía en la zona solamente de Almanza no está funcionando bien, hay muchísimos cortes de luz. Esto ha provocado también que la caldera de la escuela se rompa y hemos perdido muchas clases por estos inconvenientes” consignó además la mamá del escolar.

En el camino de resolver estas dificultades, los padres apuntan a reunirse con las autoridades pertinentes y reclaman una plataforma virtual para no estar en desventaja en la educación de sus hijos: “Queremos que, por lo menos, tengan una plataforma virtual a donde ellos puedan acceder a sus clases de inglés, no queremos estar en desventaja y es su derecho”.