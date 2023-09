La mayoría de los almaceneros no pueden pagar el bono de Massa

Al respecto manifestó que “la verdad que está todo bastante confuso, no hay una lista de precios, si bien las empresas se comprometieron, pero en realidad hay algunas jugaditas de las grandes empresas que no se condicen con lo que hablaron con el ministro de Economía”, criticó.

En este sentido ejemplificó señalando que “algunas empresas tenían determinadas promociones y te hacían descuentos o por comprar determinada cantidad de productos, uno no lo pagabas, donde te quedaba mucho más barato, pero luego subieron el 5% de lo que es la lista original y sacaron todas las promociones, entonces, en realidad, esos artículos tuvieron una suba mucho más importante que un 5% al que se comprometieron las empresas”.

Schreiber puntualizó que “convenía mucho más las promociones que el acuerdo que había hecho el propio gobierno, promociones que estaban haciendo antes del lunes fatídico, de la devaluación, esas promociones las sacaron todas y esas promociones sobre el producto tenían como un 15, un 20%, pero después de ese lunes sacaron todas las promociones y subieron las cosas un 21%, después arreglaron con el gobierno de volver al 5%, la lista que tenían más un 5%, volvieron, pero las promociones las sacaron todas, lo que quiere decir que a vos te aumentó mucho más las cosas”.

Resaltó que “está todo muy confuso, dado que hay empresas que dicen que no van a acordar, hay otras que dicen que sí, todavía no hay algo claro, la carne aumentó muchísimo, pero parece ser que como se han caído las ventas muy estrepitosamente de la carne ya empezó a bajar un poco a nivel nacional, se va a ver reflejada una baja, pero no porque haya más ofertas, sino porque en realidad no hay demanda, el bolsillo no alcanza”.

Bono anunciado por Massa

También se refirió al tema del bono anunciado por Massa, para lo cual manifestó que “todos se están quejando por el bono que el gobierno quiere imponer, pero a su vez no es que no lo queramos pagar, es que muchos almacenes no lo pueden pagar, estamos hablando en el grupo a nivel nacional, se están alzando muchas voces, es un alto porcentaje de los almacenes que no lo pueden pagar, no es que no lo quieran, porque la realidad es que todos sabemos que le falta plata al bolsillo de la gente, así que seríamos los primeros en ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero es que no podemos, con lo cual está muy difícil la situación”.

Por tal motivo dijo que “hoy no tenés parámetro, ni relación de precios de nada, por ejemplo, me pasó ayer, fui a comprar un artículo y el mismo estaba en un lugar cuatro veces más que en el otro lado, o sea, me pasó a mí, por eso no hay relación de nada, hay una incertidumbre total y no hay bolsillos que aguante”, reprochó, al tiempo que agregó que “la gente tiene que cuidar el bolsillo y tiene que andar por todos lados, es lo que está pasando”.

“La gente está consumiendo mucho las ofertas”

El líder de los almaceneros expresó que “la gente está consumiendo mucho las ofertas y está buscando mucho en diferente lugares, de lo contrario no llegan, no hay manera de que lleguen, uno lo ve cómo ha cambiado la realidad de cada uno, por ejemplo, el que venía a comprar todo el mes de contado, con plata de su bolsillo, llega una semana antes de que termine el mes y está sacando la tarjeta, cosa que antes no hacía, uno eso lo va viendo, otro que se manejaba la mitad del mes con efectivo y la mitad del mes con tarjeta, ve cómo tira unos días con efectivo, después con tarjeta y los últimos días, cuando ya le bloquearon la tarjeta, si tiene cierta confianza con vos, te dice, aguántame esta semana que ahora cobro, entonces la realidad es que le falta plata al bolsillo de la gente, aumentó el fiado, pero no es la solución porque llega el momento donde no va a poder pagar”, sentenció.

Por último indicó que “si los alimentos siguen subiendo de tal manera, no va a ver bolsillo que aguante, estamos pasando una realidad muy crítica, la verdad triste, hoy no se puede más que comer, ya no hay disponibilidad para comprar una campera o un par de zapatillas, es triste lo que está pasando, con lo cual no creo que la gente esté conforme con trabajar todo el mes para poder comer nada más”.